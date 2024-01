“Donate il vostro impegno alla comunità”: il Comune di Sona ha premiato le eccellenze scolastiche del territorio

Mercoledì 24 gennaio nella Sala del Consiglio sono stati premiati dall’amministrazione comunale trenta giovani studenti residenti nel Comune di Sona per aver ottenuto la votazione massima all’esame di Stato di scuola secondaria di primo grado, conclusivo del primo ciclo di istruzione, e di scuola secondaria di secondo grado.

L’amministrazione comunale di Sona ha riconosciuto, anche per l’anno scolastico 2022/2023, il premio denominato “Eccellenze Scolastiche” agli studenti che si sono particolarmente distinti negli studi, conseguendo la valutazione di 100/100 oppure 10/10, con o senza lode, all’Esame di Stato.

Il contributo a sostegno dei risultati conseguiti è stato di 75 euro per gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti alla fine del percorso di scuola secondaria di primo grado e di 150 euro per quelli che hanno superato con il massimo dei voti l’Esame di Stato al termine del percorso di scuola secondaria di secondo grado.

Erano presenti alla premiazione il sindaco Dalla Valentina, la vicesindaco Monia Cimichella, gli altri assessori ed i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza. Per le scuole sono intervenuti la dirigente dell’istituto comprensivo di Sona Di Lauro e quella dell’istituto comprensivo di Lugagnano Avila.

Dopo aver ringraziato gli studenti, accompagnati dalle loro famiglie, la vicesindaco Monia Cimichella ha sottolineato come l’eccellenza conseguita in ambito scolastico dai ragazzi premiati sia la conseguenza di impegno e preparazione. “Ora siete qui a ricevere il giusto riconoscimento: l’eccellenza – ha detto Cimichella -. Io vi chiedo un passo in più, un passo in avanti. Chiedo che la vostra sia una eccellenza anche umana e partecipata. Come? Tendendo una mano a chi resta indietro, a chi vive delle difficoltà, e partecipando con noi a cambiare il volto del mondo. Potete farlo anche da qui, da Sona, da questo piccolo mondo, partecipando alla vita sociale del paese. Noi che amministriamo il Comune di Sona vogliamo essere insieme a voi in questo viaggio”.

La richiesta di impegno per una cittadinanza attiva e di essere esempi positivi ha caratterizzato anche i successivi brevi interventi del sindaco Dalla Valentina e della consigliera di maggioranza Alessandra Mazzi.

Ad essere premiati sono stati 22 studenti delle scuole secondarie di primo grado, alcuni dei quali hanno frequentato l’istituto “Anna Frank “di Lugagnano di Sona e altri l’IC “Virgilio” di Sona. Ecco i loro nomi: Baldo Siria, Butturini Gloria, Chesini Nicolò, Danese Athena, Falsarolo Anna, Gandini Andrea, Kvavadze Anna, Kvavadze Zeno, Mazzi Emma, Mezzanotte Luca, Pavel Medeea Mihaela, Pellizzari Milo, Petrisor Alexandru, Pippa Anna, Radowski Greta, Roviaro Elisa, Shahini Jennifer, Sandri Davide, Serafin Tommaso, Spiniella Edoardo,Trevisani Vittoria, Troiani Lara.

Sono invece stati 8 gli studenti premiati delle scuole secondarie di secondo grado, diplomati al liceo o presso gli istituti tecnici: Alfridi Gaia, Francesco Bernardi, Cristini Luca, Fasoli Chiara, Giusti Anna, Moretto Lucia, Pasetto Alice, Turri Tezza Giacomo.

Oltre agli studenti, sono state consegnate delle targhe anche ad alcuni docenti che hanno raggiunto il traguardo della pensione, dopo aver operato per molti anni nelle scuole del nostro territorio. Nella foto di Mario Pachera, uno scatto di gruppo al termine delle premiazioni.