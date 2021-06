Don Pietro Pasqualotto a settembre lascia la parrocchia di Lugagnano per diventare parroco di Illasi e Cellore

Alla fine dell’estate, il coparroco don Pietro Pasqualotto lascerà Lugagnano.

Era arrivato nel 2017, in sostituzione di don Michele Zampieri, dopo aver trascorso quattro anni come curato a Pescantina. Da settembre, sarà trasferito: la nuova esperienza che lo attende lo vedrà parroco di Illasi e Cellore. L’annuncio è arrivato stasera, durante le messe delle 17 e delle 18.30.

In questi anni, don Pietro ha saputo lasciare un segno importante nella comunità di Lugagnano. Ed è stato anche prezioso collaboratore del Baco, con la sua rubrica di approfondimento e riflessione “La rete di (don) Pietro” sul nostro periodico cartaceo.

Al suo posto, subentrerà come curato il giovanissimo don Elia Aldegheri, che affiancherà il parroco don Giovanni Ottaviani.



Classe 1996, è stato ordinato sacerdote dal vescovo Giuseppe Zenti lo scorso 22 maggio. Proveniente dalla parrocchia di Cellore di Illasi, don Elia ha avuto in passato un’esperienza come seminarista proprio nella parrocchia di Lugagnano, dove nell’ultimo anno ha prestato servizio come diacono, in attesa della sua definitiva consacrazione come sacerdote, e dove ha celebrato la sua prima messa lo scorso 29 maggio.

Mentre è già stata sciolta la riserva su quale sarà il futuro della parrocchia di Lugagnano, si attende ancora di sapere cosa effettivamente succederà a settembre a Sona e San Giorgio in Salici.

Da qualche settimana, si è infatti diffusa la notizia che, per volontà della Curia, le due parrocchie potrebbero essere riunite sotto la guida di un unico parroco, che risiederebbe nel capoluogo.



Don Giorgio Zampini, a Sona dal 2011, potrebbe infatti essere trasferito e padre Giampaolo Mortaro termina proprio quest’anno il suo mandato a San Giorgio in Salici, dove era arrivato nel 2015.

Il nuovo parroco giungerebbe a Sona con un collaboratore in sostituzione di entrambi.

Questa possibilità sta creando una certa preoccupazione nella comunità di San Giorgio in Salici: si teme infatti che il nuovo assetto prospettato, se confermato, possa andare a svantaggio proprio delle tante attività organizzate dalla parrocchia nella frazione, dove i fedeli sono molto legati al padre comboniano, anche per la sua grande capacità di coinvolgimento dei giovani.

Al momento comunque manca ancora l’ufficialità: si attendono quindi, forse a breve, notizie più certe.