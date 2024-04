Domenica visita guidata all’antica pieve di Sant’Andrea di Sommacampagna con l’associazione BAC Bussolengo Arte Cultura

Proseguono le visite guidate alla scoperta dei tesori presenti sul territorio organizzate dall’associazione “BAC Bussolengo Arte Cultura”, che si distingue sempre per la capacità di proporre cultura e conoscenza accessibile a tutti. Nelle scorse settimane il Baco ha incontrato per una video intervista la vicepresidente dell’associazione BAC, per farle raccontare le tante attività in corso.

Come di consueto in occasione della seconda domenica del mese, domenica 14 aprile alle ore 15 Bussolengo Arte Cultura organizza una visita guidata all’antica pieve di Sant’Andrea di Sommacampagna in via Guastalla 2.

La chiesa romanica conserva mirabili affreschi di varie epoche a partite dal 1200. Di importante e particolare rilevanza il grande e magnifico Giudizio Universale.

La partecipazione alla visita guidata è gratuita e senza prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere ad associazionebac@gmail.com oppure al numero 3714189641, anche tramite WhatsApp.