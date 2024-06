Domenica visita guidata alla località Cioi con l’associazione BAC Bussolengo Arte Cultura

Proseguono le visite guidate alla scoperta dei tesori presenti sul territorio organizzate dall’associazione “BAC Bussolengo Arte Cultura”, che si distingue sempre per la capacità di proporre cultura e conoscenza accessibile a tutti. Lo scorso inverno il Baco ha incontrato per una video intervista la vicepresidente dell’associazione BAC, per farle raccontare le tante attività in corso.

Nell’ottica di valorizzazione del territorio, come di consueto alla seconda domenica del mese, domenica 30 giugno alle ore 16.30 si andrà alla scoperta della località Cioi di Bussolengo, della figura di Antonio Erba, che ha vissuto proprio in questa località, e del progetto progetto “Pescami” di Giovanni Adami.