Domenica visita guidata a Santa Lucia di Pol di Pescantina, il villaggio e le due chiese, con l’associazione BAC Bussolengo Arte Cultura

Proseguono le visite guidate alla scoperta dei tesori presenti sul territorio organizzate dall’associazione “BAC Bussolengo Arte Cultura”, che si distingue sempre per la capacità di proporre cultura e conoscenza accessibile a tutti. Negli scorsi giorni il Baco ha incontrato per una video intervista la vicepresidente dell’associazione BAC, per farle raccontare le tante attività in corso.

Domenica 10 marzo alle ore 15 è la volta della visita guidata a Santa Lucia di Pol di Pescantina, il villaggio e le due chiese, con la partecipazione della scrittrice Mariuccia Boschetti autrice del libro “Quando si beveva l’acqua dell’Adige” di recente pubblicazione.

La partecipazione alla visita guidata – che si terrà anche in caso di maltempo – è gratuita e senza prenotazione. Per ulteriori informazione è possibile scrivere ad associazionebac@gmail.com oppure al numero 3714189641, anche tramite WhatsApp.