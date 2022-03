Domenica torna la storica marcia podistica “Trofeo Lugagnano unito – Monte Spada”, che si corre dal 1974

Finalmente, dopo due anni di stop a causa della pandemia, il Gruppo Marciatori Rossetto Lugagnano torna ad organizzare la marcia podistica non competitiva “Trofeo Lugagnano Unito – Monte Spada”, che arriva quest’anno alla 48esima edizione.

Questa marcia podistica ha una lunga storia. Venne organizzata la prima volta nel 1974 per celebrare l’unificazione della frazione di Lugagnano al Comune di Sona. Come abbiamo raccontato ampiamente sul Baco, prima del 1974 la frazione di Lugagnano era divisa in quattro comuni: Sona, Verona, Sommacampagna e Bussolengo. Il 20 e 21 settembre 1974 con un referendum la popolazione di Lugagnano si espresse favorevolmente all’unificazione nel Comune di Sona, che divenne effettiva però solo nel 1975 con la legge regionale n. 3 del 10 gennaio.

Da allora questo evento, ideato e fortemente voluto dal mitico ex presidente del Gruppo Marciatori Rossetto di Lugagnano Luigi Castioni (conosciuto da tutti come “Gigi Gomme” e scomparso nel 2013), è stato ricordato ogni anno nella prima domenica di marzo con la marcia podistica non competitiva denominata “Monte Spada”.

“Questa manifestazione sportiva – spiega il segretario del Gruppo Marciatori Rossetto Luciano Luongo – non vuole essere soltanto la celebrazione annuale di un evento passato ma anche un invito all’aggregazione di tutti i cittadini di Sona a praticare lo sport in compagnia. E sport non significa necessariamente la competizione, non significa solo sport agonistico, ma qualcosa che che va inteso come necessità e piacere di mantenersi in forma. La marcia ‘a passo libero’ potenzia il nostro apparato respiratorio, migliora quello cardiocircolatorio e migliora la tonicità muscolare”.

La marcia podistica si tiene domenica 6 marzo con partenza da via caduti del lavoro n. 1, di fronte all’ufficio postale di Lugagnano, dalle ore 8 in poi (non si tratta di un orario vincolante in quanto marcia a passo libero).

La marcia si snoda quest’anno lungo due percorsi, rispettivamente di 6,5 e 13,5 chilometri, non i tre tradizionali in quanto parte del territorio non è accessibile a causa dei lavori in corso per la realizzazione della TAV. I costi per partecipare sono di 2 euro per la quota ridotta con solo servizio ristoro e di 3,50 euro per quota intera con riconoscimento premio di 250 gr. di tortellini tipo Valeggio e 250 gr. di lasagnette del pastificio Mazzi di Lugagnano, oltre al ristoro sui percorsi e all’arrivo.

“Due percorsi – concludono dal Gruppo Marciatori Rossetto – che permettono di percorrere liberamente le nostre strade di campagna in allegria e in buona compagnia, con altre persone che arrivano da tutte le parti della provincia e di Verona. Ci portano a passeggiare e ammirare le bellissime e panoramiche colline moreniche”.