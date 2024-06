Domenica torna la staffetta blu, per portare sempre più “in alto” lo sguardo sull’autismo

Torna anche quest’anno, domenica 23 giugno, la “Staffetta Blu per l’Autismo” promossa da ANGSA nazionale e sostenuta da Ants Aps per l’Autismo nell’ambito del progetto “L’Autismo in cammino per gli antichi sentieri d’Italia e d’Europa”.

Insieme a Fondazione Cuore Blu – Vivere gli Autismi (di cui Ants è partner), Autismo Triveneto e Marathon Club, “siamo fieri sostenitori della staffetta – commenta Federica Costa, presidente di ANTS -, una preziosa opportunità per stare insieme ammirando paesaggi meravigliosi e portare sempre ’più in alto’ la consapevolezza sull’autismo”.

La tappa del 23 giugno prevede un percorso in Folgaria, da passo Sommo al rifugio Stella d’Italia e ritorno: per chi vorrà partecipare il ritrovo è previsto per le ore 10 al parcheggio di Passo Sommo.

Un’occasione, per chiunque lo vorrà, per camminare insieme e abbattere sempre più barriere, promuovendo la cultura dell’inclusione e mantenendo sempre alto lo “sguardo blu” della sensibilità verso l’autismo. Per maggiori info contattare il 3884779271