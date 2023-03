Domenica sfilata di carnevale a Lugagnano: Ecco tutti i divieti di circolazione e di parcheggio

Domenica 19 marzo Lugagnano viene invasa dall’onda colorata e festaiola del carnevale. Dalle ore 14 si tiene, infatti, la grande sfilata carnevalesca che prende il via dalla rotonda di inizio paese in via Beccarie, per attraversare poi tutta la frazione lungo la strada principale e arrivare al palatenda del tennis a Mancalacqua.

I carri allegorici inizialmente saranno incolonnati nella via che porta alle scuole medie, per poi uscire da via Ciro De Vita ed iniziare pure loro la sfilata dalla rotonda di inizio paese dove già saranno presenti i tanti gruppi mascherati.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il comandante della polizia locale Mori ha emesso un’ordinanza con la quale prevede dalle ore 12 fino alle ore 17 di domenica 19 marzo la chiusura al traffico, per consentire l’incolonnamento dei carri e dei gruppi partecipanti alla sfilata, delle seguenti strade: via Carducci, via Ciro de Vita, tratto di via Salazzari compreso tra la rotonda interna della lottizzazione e la via S. Francesco.

In deroga all’ordinanza e pure al senso unico di marcia, i residenti in via Fausto Coppi e nel tratto di via Carducci a senso unico potranno accedere ed uscire solo dalla parte di via S. Francesco, fino alle ore 13.50 e comunque fino a che venga consentito per sopravvenute esigenze dagli organi di polizia stradale. Viene anche temporaneamente ripristinato il doppio senso di circolazione nel tratto di via Salazzari compreso tra la rotonda interna e via Brennero.

L’ordinanza prevede anche dalle ore 11 alle ore 19 il divieto di sosta con rimozione sugli stalli di sosta lato sud di via Ciro de Vita, sugli stalli di sosta di via San Francesco, di via Case Nuove e di via 26 Aprile tratto principale, di via Cao del Prà, di Piazza Battaglione Alpini, di Piazza Don Brunelli e sugli ultimi due stalli di sosta di via Don Fracasso.

Inoltre, dalle ore 13 alle ore 19.30 entra in vigore la limitazione temporanea della circolazione lungo tutto il percorso della sfilata ed in particolare su via Beccarie, via S. Francesco, via Case Nuove, via 26 Aprile, via Cao Prà, via Mancalacqua. Dalle ore 16 alle ore 19.30 è poi previsto il divieto di transito, eccetto autorizzati, nel tratto di via Emilia compreso tra la via Lombardia e la via Toscana.

Durante il periodo di limitazione della circolazione è vietato il transito e l’immissione di qualsiasi veicolo non partecipante alla manifestazione lungo il percorso interessato dalla sfilata. I divieti e gli obblighi non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.