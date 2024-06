Domenica San Giorgio in Salici ricorda il grande tenore Giuseppe Lugo nei 125 anni dalla nascita

A Sona quest’anno ricorre un evento che non poteva passare inosservato, stiamo parlando del 125° anniversario della nascita di Giuseppe Lugo, celebre tenore nato a San Giorgio in Salici, più precisamente a Rosolotti, per poi distinguersi nel panorama della musica lirica mondiale.

Per commemorare questa importante ricorrenza, la comunità di San Giorgio in Salici organizzerà un evento speciale domenica 23 giugno alle ore 16 presso il teatro parrocchiale della frazione. Evento inserito all’interno di un programma più ampio che, infatti, riguarderà l’intera giornata, dedicata a ricordare il grande tenore, che con il suo talento e la sua dedizione ha portato lustro alla comunità locale, suscitando l’orgoglio e la fierezza dei suoi concittadini.

Si partirà con una celebrazione eucaristica alle ore 10.30, celebrata da don Gianni Barlottini nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, per poi proseguire alle ore 15, con la visita alla casa natale di Giuseppe Lugo, seguita dalla posa di un fiore sulla sua tomba nel cimitero di Custoza.

Ma il momento culminante della giornata sarà la conferenza delle ore 16 presso il teatro parrocchiale di San Giorgio, alla presenza del figlio di Lugo, Marino, e della consorte.

L’incontro sarà presieduto da Elisa Oliosi, rettrice dell’Università popolare di Sona, redattrice del Baco e grande estimatrice del tenore. La dottoressa Oliosi, che ha incentrato la sua tesi di laurea sulla figura di Lugo, ha potuto approfondire la conoscenza della vita del tenore grazie a Guerrino Bordignon, amico della famiglia Lugo e grande appassionato del tenore sonese.

A conclusione dell’incontro viene organizzato un rinfresco offerto grazie alla disponibilità degli alpini della frazione, creando un momento conviviale per condividere ricordi e aneddoti legati al grande artista. L’evento è patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Sona in collaborazione con la Pro Loco di Sona e con l’associazione nazionale Alpini della frazione di San Giorgio in Salici.

Questa giornata non solo avrà lo scopo di onorare la memoria di Giuseppe Lugo, ma sarà anche un’occasione per la comunità di ricordare con affetto un uomo semplice ma che tanto ha dato al mondo della musica classica, senza dimenticare le sue origini.