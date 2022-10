Domenica San Giorgio in Salici celebra i cento anni del Monumento ai Caduti

Domenica 23 ottobre la sezione di San Giorgio in Salici dell’associazione nazionale Combattenti e Reduci farà memoria del centesimo anniversario dell’erezione del Monumento ai caduti della grande guerra.

E’ collocato in piazza Chiesa, ancora ben conservato, custodito con grande cura dalle associazioni d’arma del paese e protetto da robusta ringhiera. Accanto, sul pennone, sventola sempre la bandiera tricolore. L’opera è dello scultore Dalla Bernardina di Sommacampagna e porta sulle quattro facciate i nomi dei caduti; nella parte più in alto una piramide che termina con la stella a cinque punte, simbolo comune di appartenenza alle Forze Armate. Il tutto è realizzato in marmo bianco.

Va precisato che, sullo stesso monumento, sono stati aggiunti anche i nomi dei caduti della Seconda Guerra Mondiale.

Il programma della cerimonia prevede alle ore 9 il ritrovo presso il parco al Milite Ignoto in via don Castello. Seguirà un rinfresco di accoglienza. Alle ore 10,30 la Messa celebrata presso la chiesa parrocchiale dal parroco padre Giampaolo Mortaro. Al suo termine, proprio davanti al monumento, l’alzabandiera, l’onore ai caduti e la cerimonia di commemorazione.

Per capire fino in fondo il significato e l’importanza di questo monumento per tutti quelli che lo hanno pensato e realizzato, dobbiamo ritornare a cento anni fa, il 22 ottobre 1922, quando è stato inaugurato. Così riportava il cronista sul giornale Corriere del Mattino di quel tempo:

“Finalmente San Giorgio in Salici ha visto realizzato il suo desiderio. Voleva perpetuare la memoria dei suoi eroici figli morti in guerra e, mercè gli sforzi, si può ben dire meravigliosi, del Comitato esecutivo presieduto dall’infaticabile Cinquetti Antonio, e col largo concorso pecunario e morale del Comitato d’onore, presieduto dall’on. Conte Ugo Guarienti, l’opera desiderata è finita. Opera semplice, come il popolo che l’ha voluta, ma grandiosa nello stesso tempo, come il sentimento che rappresenta. E tutti gli abitanti di San Giorgio in Salici, sono andati a gara, nell’offrire quanto potevano, per perpetuare la memoria dei Caduti”.

Proseguiva il cronista: “Oggi il tempo è imbronciato e cade una acquerugiola fine fine, quasi gelata. Sembra che anche il cielo senta la mestizia dell’ora, quasi a ricordare ai presenti, le violenti bufere che dallo Stelvio al Mare, natura e nemico, abbattevano sulle trincee nostre, ove i fanti, in paziente cruenta attesa, preparavano la Vittoria”.

In questo anniversario tutta la comunità di San Giorgio torna domenica a rivivere un momento di grande tristezza pensando a quei soldati caduti, molti dei quali giovanissimi, ma già uomini preparati al sacrificio anche della vita per la difesa della Patria. Dopo tanti anni, li ricordiamo uno ad uno e li pensiamo quali figli indimenticati di casa nostra.

Sempre dalla cronaca di allora, veniamo a conoscenza che i soldati incaricati del servizio di picchetto d’onore durante la cerimonia furono invitati ed ospitati a casa di alcune famiglie del paese. Probabilmente ogni soldato che fu ospitato in quel giorno di cento anni fa sostituì a tavola nelle varie famiglie il posto lasciato vuoto dal famigliare caduto.