Domenica Lugagnano alle urne per scegliere il nuovo Tzigano tra Paolo “El Nape” Benetti e Diego “El Tacolon” Zanolli

Giornata di grande festa per Lugagnano quella di domenica prossima 13 febbraio. Dalle 8.30 del mattino fino alle 12.30, infatti, in piazza Battaglione Alpini si tengono le votazioni per l’elezione del 39esimo Tzigano.

I due agguerriti candidati sono con il numero 1 Paolo “El Nape” Benetti, con Lina Di Meo, e al numero 2 Diego “El Tacolon” Zanolli, con Barbara Bertagnoli, che si sottoporranno al voto popolare. Nella foto dello Studio Liber le due coppie.

Al termine delle votazioni sarà subito possibile conoscere il nome del nuovo Tzigano, che guiderà le numerose iniziative carnevalesche che si apriranno a breve.

Venerdì 18 febbraio alle ore 21 presso il palatenda di Lugagnano largo Weiler si terrà l’investitura ufficiale del 39esimo Tzigano. A seguire, venerdì 11 marzo sempre presso il palatenda si terrà la cena delle associazioni e sabato 12 marzo la festa in maschera con cena.

Per arrivare all’evento centrale del carnevale della frazione, e sicuramente uno dei più importanti dell’intera provincia: la grande sfilata di domenica 13 marzo.