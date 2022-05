Domenica l’azienda agricola Venciu di San Giorgio in Salici apre la (bella) stagione con un aperitivo e buona musica

Riprende all’insegna della dinamicità e dell’accoglienza la nuova stagione vitivinicola dell’azienda agricola Venciu di San Giorgio in Salici, storico partner de Il Baco da Seta.

Nel corso degli anni questa eclettica attività imprenditoriale del nostro territorio ha saputo unire, alla produzione di un’ottima qualità di vini bianchi e rossi, una caratteristica distintiva altrettanto interessante e coinvolgente legata all’accoglienza dei propri clienti abbinata ad eventi di degustazione dei propri prodotti.

Domenica prossima 22 maggio si tiene presso la struttura della Pellizzara di Sommacampagna, in via Guastalla 23, un aperitivo di inizio stagione contornato da buona musica, dal vino made in Venciu e dai prodotti di Corte Vittoria.

“Sarà l’occasione – ci dice Federico Venturelli titolare assieme alla famiglia dell’azienda Venciu – di dare il via alla stagione dei ‘picnic in Vigna’, un format di accoglienza che ci sta dando grandi soddisfazioni e che sta riscuotendo un grande successo. Domenica presenteremo proprio la nuova stagione”.

L’estate porta con se la voglia di stare all’aperto e di assaporare la ritrovata libertà dopo il periodo della pandemia. Farlo in un contesto gradevole e affascinante come i vigneti Venciu nel territorio di San Giorgio in Salici, che sono stati per altro visitati nei giorni scorsi da una famiglia di daini, stimola l’aggregazione serena e spensierata.

Il sedersi in un vigneto a godere del tramonto, della brezza che spira dal lago di Garda e dei prodotti enogastronomici del nostro territorio è un contesto che si presta ad una serata da annoverare tra i ricordi piacevoli dell’estate. I Venciù saranno felici di condividere con voi questi momenti.