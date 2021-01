Domenica la prima edizione 2021 del Mercato della Terra di Slow Food a Sommacampagna

L’anno nuovo è iniziato e la prima domenica del mese è già alle porte. Con essa torna il ricorrente Mercato della Terra in piazza della Repubblica a Sommacampagna organizzato da Slow Food Garda Veronese con il sostegno dell’amministrazione comunale di Sommacampagna.

I produttori che aderiscono da tempo ormai a questa iniziativa, domenica 3 gennaio saranno infatti presenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Natale, come previsto dall’autorizzazione che l’amministrazione comunale di Sommacampagna ha rilasciato in accordo con gli organizzatori.

Il dubbio che questo evento di mercato mensile si potesse fare era stato posto, in particolare per i visitatori che provengono da fuori comune, ma in realtà, trattandosi di una iniziativa classificata come acquisto di prodotti alimentari non disponibili nel proprio comune, di fatto rientra tra le eccezioni consentite.

Come anche per altre eccezioni è chiaramente richiesto avere con sé l’autocertificazione da presentare in caso di controlli lungo il percorso.

Ragionevolmente, garantendo l’assenza di assembramenti, la visita al Mercato della Terra per acquisto di beni alimentari è quindi possibile anche per chi non risiede nel comune di Sommacampagna.

I numerosi visitatori che da tempo ormai non mancano all’appuntamento mensile, potranno quindi rifornirsi di prodotti che ricordiamo sono davvero unici vista la particolare origine che li caratterizza e di cui abbiamo parlato in varie occasioni in passato.

Sono infatti prodotti che provengono da circa quaranta piccole realtà che operano con professionalità ed al tempo stesso con una forte attenzione alla sostenibilità ed alla salvaguardia delle produzioni che hanno radici nella storia del territorio in cui operano.

Per riconoscere e partecipare i produttori ci aspettano quindi domenica 3 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 nella piazza principale di Sommacampagna con mascherina, autocertificazione ed attenzione a non formare assembramenti. Cautele da rispettare senza perdere l’occasione di partecipare a questo evento, ne vale la pena.