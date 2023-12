Domenica il Gruppo Alpini di San Giorgio in Salici in festa per il tesseramento annuale

San Giorgio in Salici si prepara alla festa del tesseramento degli Alpini, che si tiene domenica 3 dicembre. Quello che la comunità è chiamata a vivere è un momento significativo che richiama il senso di appartenenza e l’impegno verso la comunità che da sempre il Gruppo Alpini ha dimostrato di avere.

Le attività inizieranno alle ore 9.15 presso la Baita degli Alpini in via Tiziano 52, dove si svolgerà l’alzabandiera e dove i partecipanti saranno accolti con un rinfresco di benvenuto. Alle ore 10.10 ci sarà la deposizione della Corona d’Alloro al Parco del Milite Ignoto in via don Castello, un atto di rispetto e riconoscimento verso coloro che hanno sacrificato le loro vite per la nostra libertà. A seguire, alle ore 10.30, il Coro A.N.A. La Parete di Verona accompagnerà la Santa Messa, che sarà celebrata dai parroci don Giovanni Bendinelli e don Giovanni Barlottini.

L’evento continuerà alle ore 11.30 con un secondo alzabandiera presso il monumento dedicato, seguito dalla deposizione della Corona d’Alloro. Infine, per chi desidera concludere la giornata in un ambiente conviviale, alle ore 12.15 ci si ritroverà presso il ristorante La Serenità. Per prenotazioni è possibile contattare telefonicamente la Baita Alpini o Claudio Valbusa al numero 3480109612.