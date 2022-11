Domenica ecologica: Il 27 novembre a Palazzolo non si circola in alcune strade e riduzione di velocità su tutto il territorio

Domenica 27 novembre è in programma a Sona la seconda domenica ecologica per la quale scatta l’ordinanza del comandante della polizia locale Mori che prevede la riduzione dei limiti di velocità di 20 chilometri all’ora su tutto il territorio comunale dalle 9 alle 18, con un minimo previsto di 30 chilometri all’ora.

L’ordinanza prevede anche il blocco di transito veicolare dalle 8 alle 12 di alcune strade comunali a Palazzolo tra cui via Grazia Deledda, via Chiavica, via Casette di Sopra, via Barbarago, Via Bellavista, via Papa Luciani, via Gatta, Piazza IV novembre e via Cavalier Girelli, in concomitanza con il passaggio della corsa podistica “Quattro Passi fra le colline” organizzata dal gruppo podistico Palazzolo.

Quella di domenica è la seconda delle sette domeniche ecologiche previste, tra il primo ottobre 2022 e il 30 aprile 2023, da un Piano Regionale con D.G.R. del Veneto n. 238/2021 come misura straordinaria di contrasto all’inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili che, in modo particolare nel periodo invernale e di inizio primavera, raggiungono valori preoccupanti nell’intero bacino padano.

“L’iniziativa delle domeniche ecologiche – spiegano dal Comune – ha come principale obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza ad una mobilità sostenibile che limiti allo stretto necessario l’uso dell’automobile e promuova l’uso di forme alternative di spostamento quali i mezzi pubblici, la bicicletta e i mezzi elettrici”.