Domenica ecologica a Sona: Il 13 novembre chiuse alcune strade e riduzione dei limiti di velocità

Domenica 13 novembre è in programma la prima domenica ecologica per la quale scatta l’ordinanza del Comandante della Polizia Locale di Sona Mori che prevede la riduzione dei limiti di velocità di 20 Km/h in tutto il territorio comunale dalle 9 alle 18.

L’ordinanza prevede anche la chiusura dalle 9 alle 12 di alcune strade comunali: via Discesa Chiesa, via Giacomo Puccini, via Quaiara, via Fontone, via Pozza delle Lastre e via Roma a Sona.

Nel contempo, verrà organizzata dal Comune una camminata ambientale e naturalistica di cinque chilometri circa che partirà dalla fontana in Piazza della Vittoria a Sona. Il percorso si snoderà lungo le colline intorno al paese, raggiungerà località Tognetta e poi attraverso strade di campagna riporterà i partecipanti al capoluogo Sona. Alla fine della camminata sarà organizzato un piccolo rinfresco. Il ritrovo è previsto per le ore 9.30 in piazza della Vittoria a Sona. La partenza avverrà poi alle ore 10.

Quella di domenica è la prima delle sette domeniche ecologiche previste, tra il primo ottobre 2022 e il 30 aprile 2023, come misura straordinaria di contrasto all’inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili che, in modo particolare nel periodo invernale e di inizio primavera, raggiungono valori preoccupanti nell’intero bacino padano.

L’iniziativa delle domeniche ecologiche ha come principale obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza ad una mobilità sostenibile che limiti allo stretto necessario l’uso dell’automobile e promuova l’uso di forme alternative di spostamento quali i mezzi pubblici, la bicicletta e i mezzi elettrici.

Le prossima domenica ecologica nel Comune di Sona, è prevista per il 27 novembre, questa volta a Palazzolo.