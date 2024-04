Domenica camminata di primavera al Santuario del Frassino con l’Avis comunale di Sona

Domenica 14 aprile l’Avis Comunale di Sona organizzata una camminata di primavera da Sona al Santuario della Madonna del Frassino aperta a tutti.

Il percorso della lunghezza di circa 21 km prevede una tappa ristoro a Salionze percorrendo i campi e stradine rurali. La partenza è prevista dalla piazza di Sona alle ore 8.15 con ritrovo alle 7.45.

Il passaggio a Salionze può essere considerato da alcuni come un arrivo facoltativo per chi non se la sente di proseguire. Il ritorno è previsto con mezzi propri a cura dei partecipanti.

I punti di contatto per la prenotazione (obbligatoria e gratuita) sono Corrado 3498329610, Daniele 3393098970, oppure scrivendo ad avissona@virgilio.it.

Quella di domenica è una bella occasione per abbinare la sensibilizzazione alla donazione di sangue ad una piacevole passeggiata tra le colline moreniche. La partecipazione consentirà anche di raccogliere delle offerte libere il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.