Domenica Avis comunale di Sona in festa: perché chi dona il sangue salva una vita

“Chi dona salva una vita” è lo slogan che meglio esprime il valore della donazione del sangue come atto altruistico di servizio e di carità. È un servizio di volontariato molto diffuso nella nostra cultura e la sua promozione è un ulteriore servizio alla comunità che le diverse associazioni di donatori di sangue presenti sul territorio effettuano frequentemente scrivendone anche su queste pagine.

Su questa dimensione della promozione domenica 16 ottobre sarà protagonista l’Avis Comunale di Sona con il tradizionale pranzo sociale. La giornata da programma inizierà alle 10.15 con il ritrovo in piazza della Vittoria a Sona e proseguirà alle 10.30 con la messa nella chiesa parrocchiale animata dal coro “Il mio paese”, che il Baco ha incontrato recentemente.

Al termine della celebrazione presso il sagrato della chiesa sarà servito un rinfresco, occasione per socializzare e promuovere appunto questo generoso atto tanto utile specie in questi periodi di pandemia dove l’accesso alla donazione ha subìto un inevitabile rallentamento.

Il programma si completerà poi alle 12.45 con il pranzo sociale presso il ristorante “Pilotto” a Peschiera del Garda. La quota di partecipazione è di 10 euro per i donatori, di 30 euro per i simpatizzanti e di 15 euro per i bambini. È possibile prenotarsi presso la Tabaccheria Dietro l’Angolo di Sona e presso la Tabaccheria “Villaboni” di Palazzolo.

Per le prenotazioni è inoltre possibile contattare il presidente Corrado Andreoli (nella foto di Mario Pachera) al numero 3498329610 o il consigliere Daniele Zanoni al numero 3343048970.