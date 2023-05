Domenica appuntamento al mercato della terra di San Floriano con peperoncino Trentino e le comunità energetiche

Si avvicina la terza domenica di maggio e con essa l’imperdibile appuntamento con il Mercato della Terra Slow Food nella splendida cornice della Pieve di San Floriano in Valpolicella, domenica 21 maggio dalle ore 9 alle 13.

Ricordiamo che sono circa trenta gli agricoltori, piccoli produttori ed artigiani del cibo che compongono l’affiatato gruppo selezionato da Slow Food Garda Veronese, e che è possibile conoscere in anteprima sul portale www.mercatidellaterra.cloud.

Peculiare tra le altre la presenza a questo appuntamento dei vini naturali dell’azienda Antica Valpolicella che fa parte della ReValpo, la realtà associativa di otto produttori di vino naturale della Valpolicella che partecipano a rotazione al Mercato.

Altra presenza peculiare è l’azienda agricola biologica Peperoncino Trentino da Mori (TN) che ha messo a dimora peperoncini di cinque continenti rappresentati da ben 35 tipologie di peperoncino.

Alle ore 11.15 molto interessante l’intervento, organizzato in collaborazione con l’associazione NOI, sul tema “Le comunità energetiche rinnovabili: un modello innovativo di produzione e consumo etico e sostenibile dell’energia”. I relatori saranno Don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio nazionale problemi sociali e lavoro della CEI e Riccardo Milano, socio fondatore di Banca Etica.

Per tutta la mattinata si svolgerà inoltre il laboratorio per bambini “Giocare con l’energia del vento”. Ricordiamo infine, come ad ogni appuntamento mensile, la possibilità di prenotare la visita guidata sul campanile della Pieve alle ore 11.30.