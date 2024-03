Domenica Ants festeggia a Lugagnano quindici anni di attività: Nata nel 2008 per far conoscere l’autismo

Domenica 17 marzo l’associazione Ants festeggerà i suoi primi 15 anni di attività. L’evento si terrà alle ore 18 presso la sala Carlo Acutis, l’auditorium parrocchiale di Lugagnano.

Con l’accompagnamento del coro Jupiter Singer&Band e delle bANTS-genitorisuonati, verrà ripercorsa la storia dell’associazione, ricordando volti, parole ed emozioni.

Ants, acronimo di Associazione Nuovi Talenti Speciali, nasce nel 2008 a Sona da un gruppo di genitori di ragazzi con disturbo dello spettro autistico per dare supporto a famiglie attraverso la formazione ai genitori, agli operatori, agli educatori e alla comunità in cui vivono, nella volontà di far capire e conoscere l’autismo.

L’attuale presidente Federica Costa, una dei soci fondatori, a novembre ci ha rilasciato una bella ed ampia intervista nella quale ha raccontato la nascita di Ants e la continua crescita nonché i progetti ambiziosi in corso, come la Domus Aut.

Negli anni, Ants è diventata un punto di riferimento per l’autismo nella provincia di Verona e non solo, grazie anche alle competenze acquisite tramite collaborazioni con specialisti e continua formazione. È un lavoro molto prezioso quello che svolge Ants, non solo per le persone autistiche e le loro famiglie, ma per tutta la comunità.

La diagnosi e l’intervento precoce sono essenziali, ma anche “lavorare” sulla comunità per accrescere la conoscenza e quindi l’accoglienza aiuta tutti a vivere meglio insieme. Quello che non conosciamo ci spaventa e sicuramente la relazione con una persona autistica può essere più difficoltosa e meno immediata. Le famiglie si sentono spesso isolate e fanno fatica ad uscire, specialmente quando i figli cominciano a diventare più grandi e si sentono addosso gli sguardi degli altri.

Negli ultimi decenni, però, anche grazie ad associazioni come Ants, se ne parla molto di più e l’inserimento in contesti lavorativi come anche l’autonomia abitativa non sono più una chimera.

Partecipiamo come Baco da Seta e come cittadini con grande gioia a questo importante traguardo, augurandoci che Ants ne possa festeggiare molti altri ancora, con la consapevolezza che tutti siamo talenti speciali in attesa di essere scoperti.