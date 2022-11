Domenica al Basson tortellini in brodo, lesso e pearà con il Circolo Noi

Continuano gli appuntamenti tra il Circolo Noi Basson e la comunità. Domenica 4 dicembre all’ora di pranzo si terrà un altro bell’evento, il tema della giornata sarà un pranzo a base della tipica cucina veronese e l’organizzazione, come sempre, sarà garantita dall’instancabile gruppo del Circolo Noi San Giuseppe all’Adige.

Alle ore 12 presso il PalaNoi dietro alla Chiesa, che per l’occasione sarà riscaldato, in via Bassone 36, si serviranno piatti di tortellini in brodo, cotechino, lesso e pearà.

Per partecipare bisogna obbligatoriamente effettuare la prenotazione entro giovedì primo dicembre telefonando ai numeri 3358079994 (Virgilio) e 3403064437 (Carmen), questo per dar modo ai cuochi di organizzare il loro lavoro, le materie prime da acquistare ed evitare sprechi inutili.

Come ci ha raccontato Virgilio D’Addio, presidente del Circolo Noi, “questi appuntamenti hanno lo scopo di riunire tutta la comunità del Basson e dei paesi vicini, passare qualche ora in buona compagnia accompagnati dalla voglia di stare insieme, dalla buona cucina e riunire giovani, adulti ed anziani seduti tutti attorno ad un tavolo”.

Tutto questo è reso possibile – prosegue Virginio D’Addio – “grazie all’importantissimo impegno di tutti i volontari che si fanno carico dell’allestimento delle strutture, della cucina e di tutte le molteplici attività che servono per far funzionare una manifestazione di questo genere”.

Il presidente prosegue la presentazione dell’evento raccontandoci che quest’anno si festeggeranno, in particolar modo, tutti gli anziani nati tra il 1938 ed il 1940. Vista l‘importanza del traguardo raggiunto verrà riservato loro un tavolo speciale e per finire, per tutti, una buonissima torta.

L’obiettivo in comune è quello di creare un clima di festa, di svago e far vivere ed avvicinare i cittadini al Circolo Noi e alle sue svariate attività.