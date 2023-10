Domenica al Basson gli amici di Breonio cucinano gli gnocchi della Lessinia

Domenica 22 ottobre, continuano gli appuntamenti tra il Circolo Noi San Giuseppe all’Adige e la comunità, si terrà infatti, un altro momento d’aggregazione e con l’occasione verranno serviti i buonissimi gnocchi di malga della Lessinia.

Ad ora di pranzo dietro alla Chiesa, in via Bassone 36, si serviranno piatti di affettati e formaggio come antipasto, per poi passare al piatto forte della giornata che saranno i famosissimi gnocchi di malga realizzati per l’occasione dagli amici di Breonio e per finire ci sarà il dolce.

Come ci ha raccontato in più di un’occasione Virgilio D’Addio, presidente del Circolo NOI, gli incontri hanno lo scopo di riunire tutta la comunità del Basson e dei paesi limitrofi, passare qualche ora in buona compagnia accompagnati dalla voglia di stare insieme, dalla buona cucina e riunire giovani, adulti ed anziani seduti tutti attorno ad un tavolo.

Tutto questo è reso possibile grazie all’importantissimo impegno di tutti i volontari che si fanno carico dell’allestimento delle strutture, della cucina e di tutte le molteplici attività che servono per far funzionare una manifestazione di questo genere.

Per partecipare bisogna obbligatoriamente effettuare la prenotazione telefonando ai numeri 3358079994 (Virgilio) e 3403064437 (Carmen), questo per dar modo ai cuochi di organizzare il loro lavoro, le materie prime da acquistare ed evitare sprechi inutili.