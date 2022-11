Domenica a Sona una raccolta di coperte per la Ronda della Carità

C’è una realtà di volontariato a Verona che ogni giorno presta servizio a favore di centinaia di persone in stato di forte marginalità s spesso anche senza dimora. È la Ronda della Carità di Verona che da più di 25 anni svolge questo servizio grazie a più di 350 volontari attivi in diversi turni ogni giorno dal mattino a sera inoltrata.

Dell’aumento della povertà in Italia ne abbiamo parlato citando gli ultimi dati Istat del giugno 2022 e per questo diventa importante favorire queste realtà di solidarietà. Tra le iniziative che coinvolgono in modo diffuso il territorio veronese, nell’approssimarsi del periodo invernale, c’è quella della raccolta di coperte di lana e pile.

Anche il nostro territorio sarà coinvolto in una raccolta straordinaria di coperte a favore della Ronda della Carità domenica 13 novembre presso le Opere Parrocchiali di Sona dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17.

La tipologia di coperte più utilizzabile da parte di chi non ha una casa è preferibilmente di lana o pile, evitando voluminose trapunte.

Sarà un semplice ma concreto gesto che è però fondamentale per chi non ha un tetto sotto al quale dormire. Per eventuali necessità organizzative di consegna è possibile contattare Virginia (3474554267) o Anna Maria (3488747485) referenti sul territorio della Ronda della Carità.