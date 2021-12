Domenica a Sona una giornata ecologica dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigarette, con l’associazione Plastic Free

“Plastic Free non è solo sinonimo di progetti mirati alla sensibilizzazione sulla pericolosità della plastica. C’è molto di più!”. Con queste parole Nicolo Bergamin, referente di Plastic Free nel Comune di Sona, ci presenta la giornata ecologica che vede la luce domenica 19 dicembre proprio nel capoluogo di Sona.

Si tratta della seconda iniziativa nel Comune di Sona, dopo la prima dello scorso 26 Settembre di cui vi avevamo parlato sul sito del Baco da Seta. È possibile, ed auspicabile da parte degli organizzatori, fare l’iscrizione di partecipazione attraverso questo link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/19-dic-sona/.

Ma entriamo nel merito dei contenuti dell’evento. “Il 19 dicembre – spiega Nicolò – in un contesto di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, intendiamo agganciarci all’idea ad una neonata realtà imprenditoriale che ha fatto, della raccolta e del riciclo dei mozziconi di sigaretta una vera e propria mission. Un format imprenditoriale veramente interessante per il grande valore etico che porta in sé. Un mozzicone di sigaretta è, apparentemente, un rifiuto insignificante rispetto ai volumi che quotidianamente produciamo nelle nostre comunità. Ma – precisa Nicolò – consideriamo che è un rifiuto che, a causa spesso di cattive abitudini dei fumatori, finisce per terra nelle nostre strade e piazze per poi defluire in molti casi in fiumi e mari. Finisce nelle caditoie pluviali creando intasamento, nonché problematiche ambientali per le sostanze nocive che portano all’interno. Pensate che il tempo impiegato dal filtro di una sigaretta per degradarsi è di due anni”.

Ma per saperne un po’ di più di questa realtà abbiamo parlato con Marco Fimognari, amministratore della Start-Up RE-CIG Srl di Rovereto, azienda che ha dato vita all’idea innovativa ed unica nel suo genere del riciclo dei mozziconi di sigaretta. Marco era stato ospite al convegno sull’ambiente organizzato da Verona Domani per Sona dello scorso 17 settembre a Lugagnano.

“Ci occupiamo solo ed esclusivamente di questa tipologia di rifiuto, cioè il mozzicone di sigaretta – spiega Fimognari –. Abbiamo brevettato un processo che estrae dal mozzicone la parte riciclabile costituita dal cilindretto del filtro fatto in acetato di cellulosa. Eliminiamo le sostanze nocive che si trovano all’interno e lo portiamo allo stato plastico. La raccolta avviene con nostri posaceneri che vengono installati nei siti che aderiscono al progetto. L’idea di questa tipologia innovativa di raccolta differenziata nasce nel 2016 per poi confluire, nel 2019 con il deposito del brevetto, nella start-up RE-CIG Srl”.

Parliamo di numeri: la raccolta dei mozziconi è iniziata a gennaio e fino ad oggi, dopo undici mesi, sono stati acquisiti 600 kg di materiale che equivalgono circa 2 milioni di unità mozzicone. I 600 Kg riferiti ad un concetto canonico di volumi di raccolta rifiuti possono essere considerati una cifra molto piccola, ma se si prende a riferimento il dato delle unità il parametro diventa alquanto significativo.

Altro dato molto significativo è il numero dei raccoglitori installati: sono 500 distribuiti nei vari siti in Italia con la previsione di raggiungere le 1000 unità entro marzo 2022. Segnale evidente di crescita e di strutturazione dell’offerta.

“Dal nostro processo di lavorazione si recupera circa il 70% del volume in entrata – prosegue Marco –. Il rimanente 30% è costituito dalla rimanenza di tabacco e cenere e dalla cartina che avvolge il filtro. Il materiale riciclato, il filtro, è di natura termoplastica e quindi si presta a svariati usi, ma una precisa destinazione finale non è ancora stata definita. Quello che conferiamo a terzi, frutto del processo di lavorazione, rappresenta un volume molto ridotto rispetto ai volumi della raccolta plastica tradizionale”.

Parlando di ritorno economico la RE-CIG basa il suo fatturato non tanto sulla vendita del prodotto frutto della lavorazione, che genera un volume basso, quanto piuttosto sui contratti commerciali di conferimento materiale che l’azienda stipula con soggetti pubblici o privati.

“I nostri clienti ideali – precisa Marco – sono attori privati o pubblici che hanno intrapreso al proprio interno percorsi di certificazione ambientale e/o bilanci di sostenibilità e/o dispongono di competenze green. Il nostro marketing si sviluppa su questo target di clienti. Una nota importante: stiamo studiando e lavorando sulla possibilità che il riciclo arrivi al 100%: la carta del filtro ha un suo potenziale di riciclo, cenere e tabacco siamo ancora in fase di studio. In alcune realtà seguono la strada della produzione di fertilizzante”.

“Tra gli attori privati della vostra zona – entra del dettaglio Marco – hanno aderito i centri commerciali la Grande Mela e Porte all’Adige, dove per ogni sito sono installate dieci colonnine di raccolta. Si va ad eliminare il portacenere classico dalla colonnina del rifiuto indifferenziato e si pone a fianco il nostro raccoglitore. Tra i Comuni annoveriamo Celle Ligure in Provincia di Savona, Quistello in provincia di Mantova, Arluno in provincia di Milano e Cuasso al Monte in provincia di Varese. Qui il processo di raccolta è integrato nel ciclo ecologico del piano comunale: un addetto raccoglie il materiale contenuto nelle colonnine sul territorio e lo conferisce ad un unico punto di raccolta individuato negli spazi comunali, presso il quale poi noi provvediamo, a cadenza programmata, al ritiro”.

“Siamo oltre a concetti di pura convenienza economica – aggiunge Nicolò Bergamin, organizzatore dell’evento di domenica prossima – perché è sicuramente meno oneroso confluire i mozziconi al secco piuttosto che ad una lavorazione che richiede un maggiore impegno economico. Ma nel fare questo si dà un segnale forte e di controtendenza: viene dato un valore tangibile ad un rifiuto apparentemente insignificante ma prodotto in grandi quantità da tante persone, si crea un punto di raccolta che educa al rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni rispetto al gettare il mozzicone per terra. Si fa cultura di rispetto dell’ambiente”.

Come si diceva, la raccolta dei mozziconi si tiene il 19 dicembre nella piazza di Sona e negli spazi adiacenti. Avviate collaborazioni con associazioni del territorio in primis gli Alpini di Sona presso i quali, a fine raccolta, si terrà un momento conviviale. Alcuni attori economici locali riconosceranno un contributo economico a Plastic Free Sona per questa iniziativa.

“Abbiamo scelto uno spazio ridotto rispetto ad una raccolta estesa sul territorio perché siamo in periodo invernale che dà qualche limitazione climatica al muoversi in spazi più ampi. Vogliamo dare voce ad un cambio di paradigma – conclude Nicolò –: un cittadino che assiste ad una raccolta di un rifiuto minimal ma purtroppo presente nelle strade e nelle piazze quale è un mozzicone di sigaretta, si interroga, si pone delle domande alle quali diamo risposta spiegando l’opportunità del riciclo, agisce poi per il meglio. Costruiamo il cambiamento ecologico partendo dal basso e dando l’esempio”.