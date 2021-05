Domenica a Sona raccolta fondi per la missione di Iceme. Tante le modalità per contribuire

L’impegno della comunità di Sona per il sostegno della missione di Iceme in Uganda (foto sopra) è un’esperienza consolidata con contributi diretti sia di associazioni che di famiglie e che si apre a tutti ogni anno in due momenti: La domenica della festa della mamma a maggio e la ricorrenza dell’Immacolata a dicembre, di cui abbiamo avuto modo di informare.

Domenica 9 maggio quindi, nonostante le restrizioni a causa della pandemia da Covid-19, che non consentono di proporre la classica vendita di torte, i volontari del gruppo missionario hanno organizzato comunque la raccolta fondi che ricordiamo serve per di sostenere sia una scuola per i bambini, grazie anche al progetto di adozione a distanza, sia garantire il funzionamento di un centro sanitario di maternità e pediatria, grazie al diretto impegno del dott. Luciano Tacconi e della compianta moglie Silvia.

In accordo con il parroco Don Giorgio è stato quindi concordato di dedicare la raccolta delle offerte durante le S. Messe di domenica (ore 7.30, 8.30, 9.45, 11 e 18.30) a questo progetto.

Per favorire inoltre una più ampia possibilità di contribuire a questo progetto da parte di coloro che intendono partecipare, le referenti del gruppo missionario sono disponibili ai loro contatti telefonici per indicare altre modalità: Loretta Da Cappello in Leoni cell. 348-1343466 e Maria Loreta Olioso 348-7946448.

È importante, ricordiamo, dare un segno di presenza alla comunità di Iceme in quanto, nonostante le limitazioni che noi sperimentiamo a causa del periodo pandemico, il loro livello di precarietà e di sussistenza non ha confronti. Il gruppo missionario di Sona ringrazia fin d’ora tutti coloro che intenderanno sostenere questa progetto di solidarietà.