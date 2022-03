Domenica a Sommacampagna tempo di Mercato della Terra: uno stile slow in tutte le sue tinte

La ricorrenza della prima domenica del mese a Sommacampagna con il Mercato della Terra, la ricordiamo dalle sue origini del lontano luglio 2018, è diventata un evento irrinunciabile per moltissime persone che hanno fatto proprio lo stile slow che la caratterizza.

L’iniziativa infatti è organizzata dalla condotta Slow Food Garda Veronese con il fondamentale supporto dell’amministrazione comunale di Sommacampagna.

Anche la prossima domenica 6 marzo, dalle ore 9 alle 13, il Mercato della Terra di Slow Food tornerà puntuale in piazza della Repubblica a Sommacampagna con circa trentacinque piccoli produttori provenienti dalla provincia di Verona e non solo.

Quattro sono in realtà fuori provincia: si tratta dell’azienda agricola Bezzi di Ponte di Legno (BS) con il formaggio Silter, l’azienda agricola Le Barbarighe di San Martino di Venezze (RO) con il Mais Biancoperla, la cooperativa Bona Usanza di Serra Dé Conti (AN) con lonzino di fico e cicerchia ed infine l’azienda agricola “Poggiodiana” di Ribera (AG) con le famose arance Navel.

In tema slow va segnalata la presenza di un gruppo di abitanti che dalla vicina Sona si recano al mercato a piedi con lo zaino sulle spalle come contenitore per la spesa, in puro stile slow.

Slow è infatti lo stile di acquisto ma slow è anche l’interpretazione del viaggio di avvicinamento. La cosa ha incuriosito gli organizzatori a tal punto da avvicinarli per chiedere a loro i motivi di questa interpretazione “full slow”. Il gruppo è variabile ma il nocciolo è costituito da cinque persone.

Interessanti i passaggi di alcune loro affermazioni: “Siamo un gruppo di amici a cui piace camminare e conoscere i produttori del cibo che cuciniamo. Per questo siamo degli assidui frequentatori del mercato della terra di Sommacampagna. Abbiamo infatti il piacere di conoscere persone veramente appassionate del loro lavoro e di acquistare con soddisfazione i loro prodotti. La nostra immersione in stile slow anche nella modalità di avvicinamento la consideriamo il giusto completamento dell’esperienza a cui mensilmente partecipiamo”.

Una bella soddisfazione per gli organizzatori che, non contenti di questa bella interpretazione del Mercato della Terra, hanno chiesto consigli a queste persone e suggerimenti da applicare per le prossime edizioni. La loro risposta è stata: “È sicuramente una bellissima iniziativa e ben organizzata per la quale è difficile suggerire dei punti di miglioramento. Ma se possiamo dire, sarebbe un bel completamento avere ogni volta la possibilità di mangiare del cibo preparato da dei food truck che cucinano direttamente sul posto i prodotti in vendita. Occasionalmente è accaduto, ma averlo ogni mese sarebbe proprio il massimo!”.

Quella di domenica sarà l’ultima occasione per degustare il broccoletto di Custoza fritto e che sarà ancora possibile acquistare la nuova versione della guida “Il broccoletto di Custoza, ortaggio francescano”, a cura di Morello Pecchioli, il cui ricavato andrà a finanziare un importante progetto all’interno della Basilica di Assisi.

Infine, da questa edizione iniziano anche le visite delle delegazioni di soci Slow Food da fuori provincia. La prima è la condotta Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda.