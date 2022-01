Domenica a Sommacampagna la prima edizione del Mercato della Terra del nuovo anno

La prima edizione del Mercato della Terra di Slow Food del nuovo anno porterà in piazza a Sommacampagna domenica 2 gennaio, oltre al broccoletto di Custoza, la verza moretta di Veronella, il curiosissimo cavolo viola dal cuore bianco prodotto di nicchia che già si preannuncia molto richiesto.

Sorprese che si aggiungono agli oltre 40 piccoli produttori, agricoltori e artigiani del cibo provenienti dalla provincia di Verona e dalle provincie limitrofe che raggiugono piazza della Repubblica e il centro storico di Sommacampagna “anche per far conoscere prodotti locali meno noti, come appunto la verza moretta che sarà presente al Mercato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 — dichiara il vicesindaco e assessore alle politiche agricole Giandomenico Allegri —. Ci tengo molto a condividere la soddisfazione per questo risultato con Slow Food Garda Veronese e con tutti quanti rendono possibile l’organizzazione di questa manifestazione che sta avendo un successo di adesione e partecipazione straordinari. Grazie a tutti e buon inizio anno insieme”.

Il Mercato della Terra di Slow Food si tiene ogni prima domenica del mese, dalle 9 alle 13, nell’alberata piazza della Repubblica di Sommacampagna.