Domenica a Sommacampagna edizione speciale del Mercato della Terra per le Giornate FAI di Primavera e dei Colli Veneti

Domenica 27 marzo è la giornata FAI di Primavera e la Giornata regionale dei Colli Veneti (che l’associazione La Torre festeggia con un pic-nic a Palazzolo).

Per dare la giusta evidenza a questi due importanti temi, Slow Food Garda Veronese organizza un’edizione straordinaria del Mercato della Terra a partire dalle ore 9 e fino alle 16 in piazza della Repubblica a Sommacampagna.

Sarà garantita la presenza di più di 30 piccoli produttori, agricoltori e artigiani del cibo provenienti dalla provincia di Verona e dalle province limitrofe con i loro prodotti buoni, puliti e giusti.

Ma non basta perché a loro si aggiungeranno diverse sorprese: l’asparago di Verona, l’olio di girasole spremuto a freddo, la lana di pecora brogna, l’Amaro San Giuseppe. Tra i presidi Slow Food saranno presenti anche: l’oca in onto, la stortina veronese, il formaggio Silter ed il mais Biancoperla.

I visitatori potranno, inoltre, degustare degli “street food” d’eccezione come l’oca-burger, gli arrosticini di pecora, i panini con la stortina veronese e la soppressa della Lessinia.

Ma tornando alla giornata FAI di Primavera, il programma prevede una passeggiata organizzata per le vie, le antiche ville e le corti legate alla storia della bachicoltura e gelsicoltura di Sommacampagna. Ed il Mercato della Terra Slow Food sarà il punto di partenza di questa bellissima esperienza Slow.