Domenica a Sommacampagna appuntamento con il Mercato della Terra Slow Food

Il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna si conferma appuntamento fisso per un folto numero di veronesi e di turisti che, ogni prima domenica del mese dalle ore 9 alle 13, si danno appuntamento nell’alberata piazza della Repubblica per acquistare cibo buono, pulito e giusto da una quarantina di piccoli produttori, attenti alla salvaguardia della biodiversità e della sostenibilità, che arrivano dalla provincia di Verona e dalle zone limitrofe del mantovano, bresciano, trentino e vicentino.

Oltre alle primizie stagionali, partecipa per la prima volta l’azienda agricola cimbra Kroitzabeg di Crosara con prodotti biologici tra i quali torte e frollini con burro di montagna, pane al lievito madre con farine di grani antichi di loro produzione, pesti di campo con erbe di montagna, composte di verdure, confetture con frutta di varietà antica come l’uva bacò o la corniola dai frutti rossi, sali alle erbe selvatiche.

Quello di Sommacampagna è il primo Mercato Slow Food ad essere stato realizzato in Veneto. “C’è grande soddisfazione per questa iniziativa che ha saputo consolidarsi in questi 4 anni, grazie ad una grande varietà di prodotti e alla qualità dei produttori che non si limitano a vendere ma spiegano la filiera, riscontrando il gradimento del pubblico che si è affezionato al Mercato e ogni mese lo premia ritornando” dichiara il vicesindaco Giandomenico Allegri.

Il progetto di Slow Food Garda Veronese, realizzato in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, ha da poco aggiunto all’offerta anche una “Dispensa Slow Food”, in un angolo dedicato all’interno dell’Hotel Saccardi, nella stazione di servizio dell’Area Monte Baldo, affacciata sull’autostrada A4 direzione Milano. Un “pit stop” di qualità per gli automobilisti italiani e stranieri che, viaggiando lungo questa importante arteria autostradale, si fermeranno per un caffè o uno spuntino e potranno acquistare i presidi Slow Food e i prodotti dei Mercati della Terra.