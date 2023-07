Domenica a San Floriano torna il Mercato della Terra con i mirtilli e ribes rossi

Domenica 16 luglio dalle 9 alle 13 Slow Food Garda Veronese, insieme ad una ventina di piccoli produttori che rappresentano il territorio veronese e le province limitrofe, ti aspetta per fare la spesa al Mercato della Terra Slow Food che si svolge ogni terza domenica del mese nella location suggestiva della Pieve romanica di San Floriano in Valpolicella dalle ore 9 alle 13.

Per moltissime persone è ormai un’occasione mensile per fare la spesa direttamente di prodotti genuini e di prossimità. Fra i prodotti presenti, numerose sono le novità. Tra queste: mirtilli e ribes rosso, tartufi, fermentati, oli essenziali, giardiniera, farina semiintegrale macinata a pietra.

Da non perdere lo spettacolo di danza africana che animerà il Mercato nel Parco di Villa Lebrecht (in prossimità della via del Mercato) alle 9.30 ed alle 10.30, e la visita guidata sul campanile della Pieve alle 11.30 che l’Associazione NOI di San Floriano propone in quest’occasione in concomitanza con il Mercato.

Per scoprire in anteprima i produttori presenti, è disponibile il portale dedicato in cui vengono raccontate le storie, i prodotti ed i consigli per le ricette. Ricordiamo il link: www.mercatidellaterra.cloud