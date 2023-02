Domenica a San Floriano il Mercato della Terra con tre interessanti novità

In periodi come questi, nei quali il tema della sostenibilità e della capacità di limitare l’impatto che il nostro stile di vita ha sull’ambiente, parlare di Mercato della Terra è come offrire un filo di speranza e di fiducia per un futuro ancora possibile.

Torna infatti, domenica 19 febbraio dalle 9 alle 13 con la sua edizione mensile in piazza della pieve a San Floriano di Valpolicella, il Mercato della Terra organizzato dalla condotta Slow Food Garda Veronese.

È questa la quarta edizione mensile che presenta più di trenta piccoli produttori che in buona parte rappresentano realtà del territorio.

Evidenza va data in particolare alla partecipazione di ReValpo, che ricordiamo essere una realtà associativa di otto produttori di vino naturale della Valpolicella che partecipano a rotazione al Mercato della Terra. Questa domenica sarà il turno dell’azienda Il Monte Caro.

Altra evidenza da dare è l’organizzazione alle 11.30 di una visita guidata sul campanile della pieve. Per partecipare è necessaria la prenotazione presso l’info point dell’associazione NOI presente al Mercato.

Presente come ricercata verdura di stagione ci sarà anche il Broccoletto di Custoza, presidio Slow Food, nella sua versione sia fresca che fritta in tipico formato da street food.

Ad arricchire la giornata segnaliamo anche il ritrovo di Fiat 500 d’epoca organizzato dal Fiat 500 Club Italia Verona che garantirà la propria presenza ogni terza domenica del mese.