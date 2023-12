Domenica a Palazzolo, spettacolo di burattini: appuntamento nel salone del Noi

Dopo la castagnata di San Martino organizzata qualche settimana fa, è previsto un nuovo appuntamento a Palazzolo nel salone del Circolo Noi per domenica 3 dicembre alle ore 15.30 grazie al progetto Favolavà.

In questa occasione andrà in scena lo spettacolo di burattini “Pulcinella e la strega Nasona” che siamo certi assicurerà grande divertimento per i bambini e per i loro genitori. Elemento portante di questa iniziativa è il coinvolgimento dei piccoli in un’attività manuale e creativa in quanto il progetto, a cui è interessata anche la locale scuola d’infanzia Cav A.Girelli, permette di concedere in prestito alle famiglie delle valigie contenenti tutto quanto il materiale necessario per replicare a casa lo spettacolo.

Ci sarà poi spazio per i rappresentanti del Centro Aiuto Vita di Lugagnano che porteranno la loro testimonianza di vari anni di attività ed illustreranno le loro iniziative a sostegno di mamme e famiglie in difficoltà.

A conclusione del pomeriggio organizzato per rafforzare il senso di collaborazione tra le varie associazioni e per divulgare i bisogni e le realtà della comunità verrà proposto un’apericena che in maniera informale coinvolgerà tutti i presenti. La partecipazione è libera e gratuita con tessera Noi.