Domenica a Palazzolo mattinata ecologica con l’associazione Plastic Free, si inizia alle 9 davanti alla chiesa

L’associazione Plastic Free, costituita nel 2019 con la finalità di organizzare eventi di raccolta e sensibilizzare in relazione ad un utilizzo consapevole della plastica, ha ampliato i suoi obbiettivi nel corso di questo triennio di esistenza.

Il 2022 sarà un anno cruciale per la crescita dell’associazione che conta attualmente oltre 250 referenti volontari a livello nazionale. Sono previste numerose iniziative a partire dall’organizzazione di appuntamenti di raccolta (clean-up day), che si stima saranno intorno ai 2.500 a livello nazionale con l’obbiettivo di rimuovere 2,5 milioni di kg di rifiuti dall’ambiente.

Altre iniziative di rilievo interessano le scuole e la sensibilizzazione dei ragazzi negli istituti, ad oggi sono stati organizzati più di 400 con oltre 30 mila studenti raggiunti. Nel 2022 il traguardo è quintuplicare tali risultati, promuovendo anche l’installazione di 100 impianti di depurazione dell’acqua, limitando in tal modo l’utilizzo di bottigliette di plastica monouso.

L’associazione, attiva da settembre 2021 anche a Sona, organizza il suo primo evento 2022 (dopo i due organizzati nel 2021 a Sona e Lugagnano) nella frazione di Palazzolo, domenica 10 aprile prossimo, in occasione della data nazionale per l’associazione Plastic Free. Saranno oltre 400 gli eventi concomitanti nel weekend delle Palme.

Plastic Free ha organizzato la giornata di raccolta in condivisione con il Comune di Sona, l’assessore Roberto Merzi e l’ufficio tecnico, per l’occasione è stato deciso di far coincidere l’evento di raccolta con il progetto “Domeniche ecologiche” per rafforzare il messaggio che si vuole trasmettere alla cittadinanza.

Collabora anche il gruppo Alpini Palazzolo e Il Baco da Seta è media partner dell’evento.

L’evento prende il via alle ore 9 davanti alla chiesa della frazione e avrà una durata di circa due ore, seguirà un momento di ristoro per i partecipanti. L’iscrizione assicura una copertura assicurativa ai partecipanti dell’evento e una maglietta Plastic Free, capo must-have in vista della stagione primavera-estate 2022.

Per partecipare è sufficiente iscriversi al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/460.

Plastic Free invita all’evento anche con i più piccoli che saranno il fulcro di questa ritrovata centralità dell’ambiente nella sensibilità comune.

Dalle 9 alle 12 sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare in via Olmo e via Bragati per favorire le operazioni di pulizia e raccolta rifiuti in sicurezza da parte di volontari, con eccezione per i residenti, i mezzi a servizio delle persone disabili munite di apposito contrassegno e i mezzi di soccorso e di polizia.