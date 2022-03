Domenica a Palazzolo La Torre porta tutti a passeggiare sulle colline moreniche

E’ arrivata la primavera e puntuale come ogni anno da circa un decennio a questa parte, pandemie permettendo, l’associazione culturale La Torre organizza una passeggiata sulle colline di Palazzolo alla scoperta dei luoghi del paese, dei fiori spontanei e delle erbe commestibili.

E’ previsto il ritrovo e la partenza alle ore 14.30 di domenica 3 aprile in via IV Novembre a Palazzolo, nella zona adiacente a piazza Vittorio Veneto oggetto di lavori in corso d’opera.

Camminando sulle stradine di campagna e tra i vigneti delle nostre magnifiche colline moreniche, alcuni esperti illustreranno l’origine morfologica del territorio e daranno qualche consiglio su come riconoscere ed eventualmente cucinare le erbe spontanee che in queste settimane rispuntano nel loro vigore vegetativo dal letargo invernale.

Al termine della passeggiata, per nulla impegnativa ed adatta a famiglie e bambini (con l’unica raccomandazione di utilizzare un abbigliamento comodo e sportivo), verrà offerto un ristoro per sugellare il momento conviviale.

Visto il perdurante lungo periodo di alta pressione e siccità ci si augura di incontrare il bel tempo, in caso contrario la manifestazione verrà rimandata a data da destinarsi.

La passeggiata di primavera gode del patrocinio del Comune di Sona e della Pro Loco di Sona.

Nella foto di Mario Pachera, la primavera a Palazzolo.