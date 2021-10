Domenica a Lugagnano inaugurazione e benedizione della statua del beato Carlo Acutis

Nel corso della messa delle ore 10 di questa domenica 10 ottobre, nella parrocchia di Lugagnano, in vista dell’inizio del nuovo anno catechistico, si terrà un evento fortemente voluto dal parroco Mons. Giovanni Ottaviani e dal curato don Elia Aldegheri.

Sarà infatti svelata e poi benedetta la nuova statua raffigurante il beato Carlo Acutis, (nella foto) il giovane ragazzo beatificato da papa Francesco nell’ottobre dello scorso anno in seguito alla morte avvenuta il 12 ottobre 2006 per una malattia fulminante.

Carlo Acutis era un giovane milanese come tanti, ma da sempre innamorato in modo innato di Cristo, dei più poveri e bisognosi e soprattutto dell’eucaristia. I suoi genitori, infatti, come loro stessi hanno rivelato, sono sempre stati abituati a vivere senza la fede. La sua morte, così rapida e precoce, ha lasciato spazio, quasi naturalmente, a una devozione spontanea.

La sua serenità nell’affidarsi a Dio nel momento della sofferenza e la sua carità verso i più bisognosi sono stati i primi segni di una santità già per molti evidente. Non a caso gli stessi genitori di Carlo sono rimasti sorpresi nel vedere al suo funerale così tante persone bisognose e così tanti amici: la sua è stata una carità autentica, fatta sempre in un silenzio e in una riservatezza assoluta, oltretutto in giovanissima età.

Già dichiarato venerabile nel luglio 2018 da papa Francesco, Carlo Acutis è diventato beato dopo che la Congregazione delle cause dei Santi ha esaminato un suo miracolo, avvenuto nell’ottobre 2010 nella chiesa di San Sebastiano a Campo Grande, in Brasile: dopo avere toccato una reliquia di Acutis un bambino che soffriva di una grave anomalia al pancreas è stato completamente guarito.

Per di più, dopo che il 23 gennaio 2019 si eseguì la ricognizione canonica sulle sue spoglie mortali la sua salma fu trovata intatta, con la pelle un po’ più scura, con tutti i suoi capelli neri e ricci e con lo stesso peso di tredici anni prima.

Anche oggi è possibile fare visita alla tomba del beato Carlo Acutis, posta nel santuario della Spogliazione, ad Assisi.

La scelta della statua di questo giovane beato non è casuale, ma vuole essere un esempio e una testimonianza per i giovani che si apprestano a vivere il nuovo anno catechistico come quelli futuri.