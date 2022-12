Domenica 17 dicembre: Una gita sulla neve a Serrada con i ragazzi di Palazzolo

Quale migliore inizio per la stagione invernale se non una giornata sulla neve con gli amici, tanta bella musica e voglia di divertirsi?

E’ quello che hanno organizzato un gruppo di ragazzi di Palazzolo che nella mattinata di sabato 17 dicembre partiranno alle 8 in pullman alla volta di Serrada, sull’altopiano di Folgaria, per una giornata all’aria aperta con programma aperto a tutte le esigenze.

Per chi vorrà cimentarsi sugli sci, si può approfittare delle bellissime piste del comprensorio “Folgaria/Fiorentini/Alpe cimbra”, chi invece preferisce usare le ciaspole oppure camminare ci sono panoramici sentieri a disposizione ma anche chi vuole oziare e prendere il sole (ovviamente se il meteo lo permette) non troverà alcuna difficoltà.

Nell’uscita è compreso il pranzo presso lo Ski Bar “La Pendana” a cui subito dopo a partire dalle 15 farà seguito il dj set in compagnia della musica proposta da We.Kenders e Back to Back in cui ci si potrà scatenare in balli sfrenati in compagnia della mascotte Mauro. Il rientro è previsto (per molti a malincuore) in serata.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al profilo Instagram o alla pagina Facebook We.Kenders oppure mandando una mail a wekenders.vr@gmail.com.