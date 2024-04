Domenica 14 aprile a Sona torna il mercatino dell’uso e del riuso, organizza il Comune

Torna anche in primavera sul territorio di Sona l’iniziativa che intende ridare nuova vita all’usato. Questa volta il mercatino dell’uso e del riuso, dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Lugagnano e in novembre a Palazzolo, verrà organizzato a Sona domenica 14 aprile in piazza Roma, dalle 10 alle 17.

Tutti i cittadini e le associazioni del territorio hanno la possibilità di partecipare iscrivendosi a partire da oggi tramite il seguente link https://amici.fondazionedba.org/sona-uso-e-riuso-2024/.

L’iscrizione consente di proporre il proprio banchetto di oggetti usati da vendere a piccoli prezzi per dare loro una nuova vita. Oltre al mercatino saranno presenti punti ristoro e alle 14.30 si terrà un concerto, così l’evento avrà il sapore di una festa in piazza, di un piacevole momento di comunità in nome dell’ecologia.