Discarica Cà di Capri a Lugagnano: Posizioni differenti nella giunta Mazzi sulla modifica delle prescrizioni di conferimento

Come avevamo preannunciato in esclusiva nelle scorse settimane, in questa estate rovente si è riaccesa una questione che sembrava essersi chiusa cinque anni fa e che pare essere destinata a infuocare una nuova, importante, discussione in ambito ambientale: proprio in questi giorni, sul nostro territorio si torna infatti a parlare della discarica Cà di Capri. Rotamfer, proprietaria dell’impianto di Lugagnano, ha infatti chiesto alla Regione di poter modificare le prescrizioni 6 e 7 del decreto 43/2018, per la sostituzione di parte dei rifiuti da conferire in conto terzi con rifiuti in conto proprio.

Nello specifico, Rotamfer chiede che per un quantitativo pari a oltre 65.000 metri cubi di rifiuti venga modificata la tipologia di materiale da conferire: non inerti, cioè rifiuti in conto terzi, come era stato previsto, ma car fluff, cioè appunto rifiuti in conto proprio.

La ragione per cui tale richiesta rappresenta motivo di preoccupazione per il Comitato, e sta costituendo oggetto di dibattito anche all’interno dell’amministrazione, è che tale modifica andrebbe a contrastare con quanto concordato nella convenzione stipulata fra ditta, Comitato e Comune nel settembre del 2017, in cui si stabiliva, tra le altre cose, che non venisse conferito car fluff oltre un certo quantitativo, pari al residuo dell’autorizzazione approvata con deliberazione 662/2006 della giunta regionale, quantitativo che ad oggi risulta essere stato già raggiunto.

L’eventuale accettazione da parte della Regione della richiesta presentata da Rotamfer non darebbe luogo ad un ampliamento della discarica, che manterrebbe comunque la stessa geometria, quindi la stessa altezza complessiva, ma in una parte della discarica comporterebbe un aumento pari a cinque metri della quota altimetrica di car fluff e, conseguentemente, l’abbassamento dell’altezza prevista per gli inerti sovrastanti.

Lo scorso 19 luglio, quando ancora la richiesta di Rotamfer non era stata formalmente presentata ma era comunque già certa l’intenzione della ditta di procedere in questa direzione, l’amministrazione ha incontrato il Comitato per sondare le diverse opzioni in merito e discutere della posizione da assumere, nella prospettiva che la Regione, come poi effettivamente ha fatto, chiedesse un parere.

In quell’occasione, era emerso un “no” assoluto da parte del Comitato, deciso a mantenere come unico accordo valido fino alla chiusura della discarica quello firmato nel 2017; quella della piena contrarietà era, e continua ad essere, anche la linea sostenuta dalla gran parte dell’amministrazione, per quanto al suo interno ci fossero, e ci sono tuttora, anche alcuni pareri, tra cui quello del sindaco Gianluigi Mazzi, più disponibili a sondare possibilità di mediazioni.

“Le motivazioni per cui Rotamfer chiede una deroga sul quantitativo di rifiuto in conto proprio – spiega Mazzi – riguardano il fatto che la loro realtà industriale, legata alla demolizione di auto, continua a lavorare, ma fino a che non sarà operativa la nuova discarica di Sorgà (già autorizzata dalla Regione ma contro cui è già stato preannunciato preannunciato un ricorso, ndr) non sanno dove portare il car fluff. Tra l’altro esiste oggi una grande difficoltà di reperire inerti, che ha già fatto sì che il termine della chiusura della discarica venisse prorogato al dicembre 2023; anche alla luce di questo, la ditta sostiene che, sostituendo con car fluff quel quantitativo di rifiuto, riuscirebbe ad arrivare prima all’obiettivo della chiusura definitiva. In cambio di questa variazione, Rotamfer si impegnerebbe a realizzare una pista ciclabile su via Sacharov a Lugagnano del valore di oltre 300 mila euro”.

In merito alla sua posizione più blanda rispetto al no assoluto espresso fin da subito da Comitato e gran parte della maggioranza, il sindaco chiarisce: “Prima di alzare un muro definitivo, mi sembra utile capire, anche tenendo in considerazione l’interesse complessivo della comunità, se ci sia lo spazio per sedersi al tavolo e trovare un ulteriore accordo. Accordo che non soddisferebbe nessuno, perché io dico sempre che un accordo è veramente tale quando tutti gli attori coinvolti sono insoddisfatti, ma almeno potrebbe rendere possibile una chiusura più accelerata della discarica. Tra l’altro, se la Regione desse l’autorizzazione, si presentasse ricorso e il Tar non concedesse la sospensiva, potrebbe accadere di trovarsi con la discarica chiusa prima ancora di arrivare all’udienza di merito, dato che la proprietà afferma che con questa modifica riuscirebbe a chiuderla entro sei mesi”. E conclude: “Continuerà quindi la mia disponibilità a incontrare le parti, affinché sia possibile evitare qualsiasi contenzioso legale, e favorire invece il dialogo costruttivo”.

Alla luce dell’istanza presentata da Rotamfer, la Regione, che sarà l’ente deputato a prendere la decisone definitiva, ha chiesto, come era prevedibile, un parere scritto al Comune. Tale parere, firmato dal sindaco Mazzi, esprime una posizione contraria, con disponibilità però ad un dialogo fra le parti. Conferma infatti l’assessore Roberto Merzi, che sta seguendo la questione: “Rimane un no, in linea con quanto espresso dal Comitato, con disponibilità al dialogo tra tutti gli attori del precedente accordo”.