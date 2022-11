Discarica Cà di Capri a Lugagnano: la Regione non accoglie la richiesta di Rotamfer

Dopo il parere negativo espresso dal Comune di Sona, la Regione Veneto ha deciso di non accogliere e, quindi, archiviare la richiesta di Rotamfer per la modifica di alcune prescrizioni di conferimento nella Cà di Capri di Lugagnano. Nello specifico, la ditta che gestisce la discarica aveva chiesto alla Regione di poter modificare le prescrizioni 6 e 7 di cui al decreto n. 43/2018, per la sostituzione di parte dei rifiuti da conferire in conto terzi con rifiuti in conto proprio.

Rotamfer voleva cioè essere autorizzata a conferire car fluff, cioè rifiuti in conto proprio, anziché inerti, cioè rifiuti in conto terzi, per un quantitativo pari a 65.970 metri cubi di materiale. L’eventuale accettazione da parte della Regione della richiesta presentata da Rotamfer non avrebbe dato luogo a un ampliamento della discarica, che avrebbe mantenuto comunque la stessa geometria, quindi la stessa altezza complessiva, ma in una parte del sito avrebbe comportato un aumento pari a cinque metri della quota altimetrica di car fluff e, conseguentemente, l’abbassamento dell’altezza prevista per gli inerti sovrastanti.

Inoltre, nel caso di accoglimento della richiesta, Rotamfer si sarebbe impegnata a riconoscere al Comune un contributo economico, che sarebbe stato utilizzato per la costruzione di una pista ciclabile su via Sacharov Lugagnano.

Nonostante il Comitato tecnico regionale VIA avesse ritenuto che la richiesta non dovesse essere assoggettata alla procedura di valutazione impatto ambientale, in quanto le modifiche volute da Rotamfer non avrebbero comportato impatti significativi negativi sull’ambiente, la questione aveva acceso un forte dibattito. Era infatti apparso evidente fin da subito che la richiesta presentata da Rotamfer alla Regione risultava in contrasto con parte dell’accordo stipulato nel 2017 fra Comune di Sona, Comitato, Legambiente e ditta stessa, accordo nel quale si stabiliva, tra le altre cose, il quantitativo massimo di car fluff ancora conferibile, quantitativo che ad oggi risulta già raggiunto.

Già a fine luglio, il Comune di Sona aveva espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione, “confermando però la piena disponibilità ad un confronto con tutte le parti, qualora ve ne fossero le condizioni”. La Provincia di Verona aveva trasmesso alla Regione il proprio nulla osta ad assentire alla richiesta, mentre Arpav aveva sottolineato la necessità che la valutazione sull’assentibilità della richiesta fosse effettuata con riferimento ai contenuti degli accordi transattivi sottoscritti fra le parti, cioè appunto la convenzione del 2017.

Ad agosto, il Comune di Sona aveva chiesto alla Regione la sospensione dei termini del procedimento relativo alla richiesta di Rotamfer, al fine di programmare un incontro tra le parti, per valutare la coerenza della richiesta avanzata da Rotamfer con gli accordi del 2017, anche attraverso un approfondimento dei relativi aspetti tecnici.

Tale incontro, voluto dal Comune, si è svolto all’inizio di settembre, con la partecipazione del Comitato e di Legambiente (che fin dall’inizio avevano espresso la contrarietà alla richiesta anche attraverso la presentazione di una diffida da parte di uno studio legale), della ditta e della Regione.

A seguito di quell’incontro, e dopo essersi avvalso di un servizio di assistenza legale stragiudiziale per approfondire la questione, all’inizio di novembre il Comune ha confermato il parere negativo già espresso a luglio, specificando che la richiesta avanzata dalla ditta fosse appunto da ritenere non coerente con gli accordi transattivi del 2017.

In particolare, il Comune ha evidenziato che la modifica richiesta da Rotamfer determinerebbe il superamento del volume di 631.000 metri cubi di car fluff, quantitativo pattuito come tetto massimo non ulteriormente aumentabile dei rifiuti in conto proprio; ha inoltre rilevato l’impossibilità di aumento o di deroga unilaterale di tale tetto massimo attraverso l’erosione della volumetria prevista per i rifiuti in conto terzi, cioè inerti, in quanto la trasmutabilità del rifiuto in conto terzi in rifiuto in conto proprio non era stata appunto prevista dalla precedente convenzione fra le parti.

Il Comune ha inoltre messo nero su bianco che, nell’eventualità di accoglimento da parte della Regione dell’istanza di Rotamfer, avrebbe valutato la possibilità di chiedere alla ditta la penale prevista dalla convenzione del 2017 in caso di violazione dell’accordo stesso.

A seguito della decisione della Regione, il responsabile tecnico di Rotamfer Fabio Beltrame dichiara al Baco che “Secondo me si perde una grande opportunità che era quella di chiudere il prima possibile la discarica, perché la modifica avrebbe comportato che più o meno in due anni si sarebbe riusciti in questo intento. Ora manderemo una richiesta in Regione per chiedere un termine ulteriore per completare la discarica che sarà credo di minimo quattro anni, sperando di riuscirci. C’è poi tutto l’aspetto di carattere economico, dato che il Comune avrebbe ricevuto una ingente somma, che avrebbe utilizzato per la pista ciclabile di via Sacharov; c’era inoltre la disponibilità della ditta a mettere a disposizione una cifra da destinare anche al sociale”.

Nella lettera inviata dal Comune, che si è appunto rivelata determinante per la decisione che la Regione ha poi effettivamente preso, l’amministrazione di Sona concludeva ribadendo il parere negativo espresso a luglio, “confermando però la piena disponibilità ad un confronto con tutte le parti, qualora ve ne fossero le condizioni”.

Rispetto a questo punto, il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi specifica: “Ho voluto chiudere la lettera indirizzata alla Regione con un invito al tavolo degli accordi: la discarica non è chiusa e i tempi di conferimento del rifiuto conto terzi ancora troppo lunghi. Insieme ai legali, vorrei favorire il dialogo e non i muri fra i firmatari. Ognuno porterà i propri interessi, io quello della comunità che vuole la parola fine a questa storia”.