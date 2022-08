Discarica Cà di Capri a Lugagnano. La Lega chiede spiegazioni al sindaco: “Perché non siamo stati informati?”

Ha suscitato molto dibattito la notizia data in esclusiva del Baco sulla richiesta fatta da Rotamfer di poter variare le prescrizioni di conferimento dei rifiuti nella discarica Cà di Capri a Lugagnano.

Una questione particolarmente accesa e che sta anche dividendo la politica. Come infatti abbiamo raccontato, mentre la posizione del comitato dei cittadini e di gran parte della maggioranza è per un no categorico, il sindaco ed altri amministratori punterebbero ad una posizione più dialogante con la ditta che gestisce la discarica.

Una novità, la riapertura della questione Cà di Capri, che è piombata come un fulmine a ciel sereno considerato che, dopo un braccio di ferro più che ventennale, la vicenda sembrava definitivamente chiusa dopo l’accordo sopraggiunto nel 2017 tra ditta, Comune di Sona e comitato dei cittadini.

Una notizia di cui nessuno era a conoscenza e che solo il Baco ha rivelato, tanto che il gruppo di minoranza in consiglio comunale a Sona Lega Salvini – Liga Veneta ha proposto un’interpellanza a sindaco e presidente del consiglio comunale nella quale si lamenta proprio della mancanza di comunicazione e chiede di avere informazioni.

“Apprendiamo dalla rivista ‘Baco da Seta’ – scrivono i consiglieri comunali Edgardo Pesce, Antonella Tortella e Gaspare Di Stefano – che la ditta Rotamfer intenderebbe ampliare, aumentare e diversificare il conferimento dei rifiuti nel sito di Cà di Capri nonostante l’accordo sottoscritto anche con il Comune di Sona lo scorso 27 settembre 2017. A parte il fatto che è assolutamente inaccettabile che una notizia del genere non sia preventivamente passata dalla Commissione Ambiente. E’ impensabile che in un Comune di 18.000 abitanti, il gruppo consigliare che rappresenta una parte importante della popolazione, apprenda tali notizie solamente dalla stampa. A questo punto viene da chiederci a che cosa serva la Commissione Ambiente (?). Con la presente interpellanza si intende di conoscere quali siano le intenzioni dell’amministrazione comunale in merito a questi fatti”.

La risposta è arrivata nel corso del consiglio comunale del 29 luglio, redatta dal consigliere Paolo Bellotti ma letta dal sindaco Mazzi in quanto il consigliere non era presente.

Nella risposta alla Lega l’amministrazione di Sona scrive che “innanzitutto occorre fare chiarezza sul ruolo della commissione ambiente e territorio e più in generale di tutte le commissioni. Come riportato all’art.12 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari: ‘Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzioni consultive, propositive e di approfondimento nei confronti del consiglio comunale sulle proposte relative alla approvazione, alla variazione e alla abrogazione dello statuto e dei regolamenti e più in generale sulle tematiche di interesse del consiglio comunale’, questo significa che le commissioni non possono essere utilizzate per informare la minoranza sulle varie tematiche che coinvolgono gli uffici comunali o l’attività di questa amministrazione, ma servono per discutere di regolamenti e tematiche che devono essere poi trattati in questo consiglio comunale”.

“Per informare la minoranza su tematiche che possono essere di loro interesse – proseguono sindaco e maggioranza – si possono utilizzare altre forme come la conferenza dei capigruppo o riunioni specifiche organizzate dall’assessore competente. Aggiungo che non sarebbe nemmeno corretto da un punto di vista etico generare un esborso delle casse comunali pari al valore di circa 245 euro, tanto è il costo della commissione territorio e ambiente se fossero presenti tutti i consiglieri, solo per informare i consiglieri di una procedura ambientale avviata da un privato; altrimenti, per lo stesso motivo, dovremmo convocare la commissione continuamente per informare i consiglieri di tutto il lavoro tecnico che svolgere il servizio tutela ambientale”.

“Per entrare invece sul tema più specifico citato nell’interpellanza e che riguarda la discarica Cà di Capri, occorre anche qui precisare che alla Regione non è stata inoltrata alcuna richiesta di ampliamento, aumento o diversificazione dei rifiuti da parte della ditta Rotamfer. E’ invece stata presentata una richiesta di ‘modifica non sostanziale’ all’autorizzazione in vigore per poter conferire al posto di una parte di rifiuto conto terzo a matrice terrosa, una parte di rifiuto conto proprio (car-fluff), senza modificare in alcun modo la volumetria già autorizzata. La richiesta è stata valutata dalla Regione Veneto, che ha stabilito in data 31/05/22 l’esclusione dalla procedura VIA (Valutazione Impatto Ambientale), confermando che si tratta di una modifica non sostanziale. Terminata la fase di screening alla VIA, la ditta deve presentare la vera è propria richiesta di modifica dell’autorizzazione e come vedete fino ad adesso si è trattata di una procedura dai contenuti tecnici che ha interessato i nostri uffici”.

“Se siete interessati ad approfondire tutti gli aspetti tecnici della questione – indica la maggioranza ai consiglieri di minoranza – è sufficiente accedere alla pagina della Regione Veneto, dove sono pubblicati tutti i documenti presentati per i progetti sottoposti a fase di screening (sono tutti documenti pubblici) oppure per semplicità potete richiedere al nostro servizio tutela ambientale di fornirvi il link al sito della Regione”.