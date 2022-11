Disagi legati all’erogazione di energia elettrica a Lugagnano: Un problema sulla cabina di via Vassanelli

Stamani vari residenti di Lugagnano hanno segnalato ripetuti sbalzi di corrente verso l’alba, dalle cinque fino alle sette di mattina circa.

Le vie interessate dal problema sono via Salazzari, via Fermi, via Manzoni, via De Gasperi, via S.Francesco, via Falcone, via Leopardi, via Stazione, via Grande Torino, via Colombo, via Pelacane, via Marco Polo, via Bussolengo, via Scurtoli, via Aleardi, via Brennero, via Carducci, via C. De Vita e altre ancora.

Tali disagi sono stati riscontrati con una certa frequenza anche in altri giorni e orari, nel corso degli ultimi mesi, almeno in alcune di queste vie, per esempio via Salazzari e via Fermi.

Il sindaco di Sona Mazzi ha contattato stamane E-Distribuzione, a cui compete la gestione della fornitura di energia elettrica e gli eventuali disservizi.

“Il referente di zona – spiega Mazzi, sentito dal Baco – mi ha informato che è stato individuato un problema presso la cabina elettrica sita in via Vassanelli, a cui è collegata la zona a nord di Lugagnano. Gli sbalzi di corrente riscontrati nei giorni e mesi precedenti ad oggi hanno probabilmente portato al guasto odierno, di cui sono giunte varie segnalazioni”.

“Stamattina è stato temporaneamente risolto il problema – prosegue il sindaco di Sona – ma già E-Distribuzione ha pianificato per i prossimi giorni un intervento importante che possa risolvere definitivamente la questione. Per tale intervento si renderà necessaria probabilmente una interruzione di energia per alcune ore. Ricordo comunque a tutti i residenti di segnalare tempestivamente a E-Distribuzione eventuali problemi e disservizi, tramite il portale dedicato.”

Vari cittadini segnalavano stamani anche problemi legati alla pressione dell’acqua. Il sindaco a breve sentirà Acque Veronesi per capirne l’origine.