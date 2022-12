“Din Don Dan”: Mercoledì Bussolengo festeggia il Natale dei bambini

Mercoledì 21 dicembre alle 17 nell’ambito della manifestazione “Un Natale d’amore” Bussolengo ospita un evento tutto dedicato ai più piccoli: “Din Don Dan Il Natale dei Bambini!”, che si tiene presso la sala polivalente dell’ex bocciodromo, in strada San Vittore.

Un pomeriggio ricco di divertimento, con attrazioni e animazioni nel pieno spirito della magia della festa più amata dai bambini. Ad accogliere i bimbi ci saranno i magici Elfi di Babbo Natale, che li accompagneranno nella calda atmosfera natalizia. Alle 17 spazio allo spettacolo della Maga Pistacchio che farà divertire tutti con giochi e animazione.

Dalle 17.45 alle 18 insieme si ballerà al ritmo della baby dance Christmas con gli Elfi, alle 18 spazio al Truccabimbi organizzato dall’associazione “Il Sorriso arriva subito”, che con i suoi clown dottori cerca di portare un sorriso negli ospedali. Ad allietare il pomeriggio ci saranno inoltre i canti Natalizi con il BabyCoro di Verona e una golosa merenda con la cioccolata calda offerta dagli Scottish Birati.

“Abbiamo tenuto molto – spiega Massimo Girelli, assessore alla Promozione del territorio e Manifestazioni del Comune di Bussolengo – a questa festa per i bambini organizzata insieme a Flover, che ringrazio per la preziosa collaborazione che non ci fa mai mancare in occasione delle feste di Natale. Un nuovo appuntamento che si inserisce nel cartellone ricco degli eventi natalizi con cui anche quest’anno abbiamo voluto dedicare un augurio simbolico a tutta la comunità. Sappiamo che per i bambini il Natale è uno dei periodi più emozionanti dell’anno e abbiamo cercato di renderlo ancora più bello con un evento tutto per loro, in cui potranno stare insieme, giocare e divertirsi. La sala polivalente dell’ex bocciodromo che abbiamo voluto destinare agli eventi, ci consente di predisporre uno spazio adeguato e siamo felici di vederlo animato dalla gioia dei bambini e delle bambine del Paese che avranno il loro Natale speciale”.

“Da sempre – ricorda Silvano Girelli, titolare di Flover – siamo al fianco del Comune per valorizzare e promuovere il territorio in occasione del Natale e di altre importanti ricorrenze. Per questo abbiamo deciso di contribuire attivamente a questa bella iniziativa dedicata ai più piccoli”.

L’evento è gratuito, non è richiesta la prenotazione.