Digitalizzazione dei servizi ai cittadini: Dal PNRR quasi 300mila euro al Comune di Sona

Dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) arrivano al Comune di Sona quasi 300mila euro per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini. Sono quattro le aree di intervento finanziate, e per tutte è previsto l’ingaggio del fornitore che realizzerà i lavori entro l’anno corrente e il completamento delle attività entro il 2024.

La missione 1 componente 1 del PNRR prevede la migrazione al cloud dei processi più importanti per le amministrazioni locali, allo scopo di semplificare drasticamente la gestione e l’aggiornamento dei sistemi informativi, riducendo al contempo i costi di gestione. Il Comune di Sona godrà di un importo pari a 121.992 euro per la migrazione in cloud dei propri sistemi e applicativi, in linea con le attuali strategie nazionali ed europee, per consentire un utilizzo efficiente e flessibile delle tecnologie dell’informazione al fine di garantire elevate economie gestionali e favorire una maggiore reattività nell’erogazione di servizi sempre più adeguati alle esigenze di cittadini e imprese.

“L’obiettivo per il Comune – spiega il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi– è quello di migrare in cloud quattordici servizi attualmente gestiti su server locali per garantire una corretta, sicura ed efficiente conservazione dei dati e documenti dell’ente. Parliamo nello specifico dei servizi demografici, del protocollo informatico, dell’albo pretorio, dei servizi scolastici, delle pratiche edilizie dello sportello SUE e della contabilità”.

Il secondo oggetto del finanziamento riguarda la misura 1.4.1 orientata a migliorare l’esperienza del cittadino nella fruizione dei servizi pubblici. Per questa finalità, sono stati destinati a Sona 155.234 euro da impiegare per mettere a disposizione degli utenti interfacce ancora più semplici, immediate e accessibili, attraverso l’ottimizzazione del sito comunale e l’implementazione dei servizi digitali che spazieranno, ad esempio, dai servizi scolastici, alla richiesta di accesso agli atti, all’iscrizione ad un concorso pubblico gestibili online, da casa propria in pochi click.

Strettamente correlata alle due precedenti, la terza ad essere finanziata per 6.517 euro è la misura 1.4.3 che si riferisce all’app IO, l’applicazione che rende accessibili da smartphone una ventina di servizi erogati dal Comune di Sona, dagli alert che avvisano della scadenza di documenti personali o del pagamento dei tributi, alla gestione delle istanze online come la richiesta di accesso agli atti, di iscrizione alla mensa scolastica, di cambio residenza, di occupazione di suole pubblico.

Da ultimo, con i 14mila euro destinati alla misura 1.4.4 il Comune procederà ad integrare i servizi erogati digitalmente dall’ente con le piattaforme SPID e CIE, in modo che ogni cittadino possa accedere ai vari servizi erogati con un’unica credenziale di accesso e interagire in modo semplice, veloce e sicuro con i principali servizi comunali.