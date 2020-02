Dieci musical in un solo spettacolo per rivivere la magia dei cabaret: sabato a Lugagnano grande serata

Sabato 8 febbraio alle ore 21, presso il salone parrocchiale di Lugagnano, le performer padovane Ambra Goffi, Claudia Tessari e Deborah Rico porteranno in scena il concerto-show inedito “Musical: live show”. Questa rappresentazione è la seconda punta di diamante della rassegna artistica “Tappeto rosso” del Comune di Sona.

“Musical: live show” è un viaggio nella storia dei musical che condensa le scene principali di dieci dei musical più importanti di sempre, con testi tradotti interamente in italiano. Un concerto-show per riscoprire l’atmosfera dei cabaret del passato e scoprire il magico mondo dei grandi musical internazionali.

L’evento è prodotto dall’associazione Giano’s lab, ospitato e promosso dal comune di Sona e sponsorizzato da Musical box. L’ingresso è a biglietto, con prezzo intero 8 euro e ridotto (over 65) a 6 euro.

Giano’s Lab è un circolo ARCI nato per promuovere e sviluppare la scena musicale veronese. Questo circolo ha l’ambizione di diventare un catalizzatore di energie per la nascita di nuovi eventi e un punto di riferimento per la nascita di una rete di artisti veronesi. La sede di questo circolo, situata a Lugagnano, ospita spazi attrezzati per l’incontro tra le persone e per la pratica musicale, e rappresenta così un luogo di crescita e contaminazione tra gli artisti.

Giano’s lab ha già curato l’organizzazione di diversi festival musicali ed eventi culturali sul territorio veronese.