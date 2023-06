Dieci (gloriosi) anni per l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Sommacampagna, Caselle e Custoza

Domenica 4 giugno, presso la Baita Alpini di Sommacampagna, si è tenuto un evento di grande importanza, con il festeggiamento dei dieci anni dalla fondazione dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Sommacampagna, Caselle e Custoza.

L’associazione, che è capitanata dal deus ex machina Enzo Confente, dal vicepresidente Marco Bovo, dalla segretaria Maria Claudia Adami e dai consiglieri Carlo Saletti e Sergio Tosoni, è composta da ben ventuno elementi, ognuno formato in campi specifici.

Oltre ad intervenire sul territorio comunale, l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Sommacampagna, Caselle e Custoza ha partecipato negli anni ad importanti attività emergenziali quali il sisma del Molise del 2002, all’emergenza allagamenti in seguito dello straripamento del fiume Alpone nella zona di Monteforte nel 2005 e all’emergenza allagamenti nella città di Mestre nel 2008.

I volontari dell’associazione sono intervenuti anche in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, in occasione di varie emergenze per allagamenti della strada statale “434 Transpolesana” nel 2010; nonché vari interventi per emergenze neve nel corso di molti inverni.

Alcuni volontari hanno anche partecipato all’emergenza terremoto Emilia del 2012, fino all’ultimo intervento in Romagna, nel Comune di Solarolo. E questo solo per citare gli interventi più significativi.

“L’associazione è sempre aperta a chi volesse parteciparvi o solo avere informazioni in merito alle attività svolte – dichiarano i responsabili del gruppo -, e per contatti è possibile scrivere a info@procivsommacampagna.it, chiamare il numero 3771411266 o visitare la pagina Facebook dell’associazione”.

Il presidente, inoltre, ci tiene a ringraziare pubblicamente le aziende e le realtà che hanno sostenuto la realizzazione della ricorrenza: Dessert Service Bindi, pizzeria La Casetta, pizzeria Punto e a Capo, Gelateria Martini, Azienda Agricola Villa Medici, bar Roma, pasticceria Caliari, cartolibreria Roma, associazione Lanterna Magica, cinema Virtus, Agriform, gelateria Angelina, parrucchiera Arte’s Capelli, pizzeria d’asporto Al Canton del Gusto, supermercato Adami, Mantra libera-mente Fitness, panificio Zenatti, Gagliano Marcati produzione distillati, pizzeria Lo Spizzico, Studio Grafico Marco Ceschi, Picoverde, parrucchiere Luciano Turrini ed Edil TF costruzioni.