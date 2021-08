Dieci anni a Sona. La decade 2010-2020 vista dall’ufficio anagrafe, tra nascite, decessi, stranieri, matrimoni e divorzi

Dieci anni sono una parte considerevole nella vita di una persona: si passa dall’essere bambini all’essere adolescenti; da giovani con tanti progetti ci si scopre adulti con qualche certezza e molte responsabilità.

Ma in un Comune quanto cambia la fotografia della popolazione in un arco temporale così vasto e quali sono i principali indicatori per interpretare le trasformazioni in atto? Ci siamo affidati al responsabile del servizio anagrafe del Comune di Sona, Alberto Zumerle, per cogliere e commentare gli indicatori che, nel decennio 2010-2020, balzano maggiormente all’occhio (Nella foto il personale dell’ufficio anagrafe del Comune di Sona. Al centro con la maglia nera il responsabile Alberto Zumerle, foto Mario Pachera).

Nascite e morti

Mettendo a confronto il numero di nati e di morti negli ultimi 10 anni si scopre, oltre al triste record di 162 morti nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, che il 2019 e il 2020 si contraddistinguono per il minimo storico di nati degli ultimi venti anni, rispettivamente 125 e 123 bambine e bambini. Per trovare il valore più alto di nascite nel Comune di Sona si deve purtroppo andare indietro nel tempo fino al 2007: quell’anno, la nostra comunità si arricchì di ben 209 nuovi nati; e, ancor più a ritroso, siamo andati per cogliere il minimo storico di morti, rispettivamente 84 e 86 decessi nel 2000 e nel 2013. Il 2015 coincide con il “punto fermo” nella crescita della popolazione, che dal 2016 inizia a diminuire.

Se incrociamo l’indicatore dei nuovi nati con quello dei residenti per età nelle diverse frazioni del Comune di Sona, il dato che emerge consolida quanto dichiarato più volte nelle riunioni pubbliche da parte del sindaco Gianluigi Mazzi: il prossimo futuro vedrà un solo polo scolastico per la scuola primaria a servizio di Sona, San Giorgio e Palazzolo.

Considerando i limiti imposti dal ministero della pubblica istruzione che impone un minimo di alunni per classe e i numeri sintetizzati di seguito, sarà impossibile mantenere tre scuole elementari, una per paese come oggi:

quando i nati del 2019, a 6 anni, arriveranno alla scuola primaria, in classe prima saranno, confermando i dati di oggi, 10 a San Giorgio e 10 a Palazzolo. Solo sommando i bambini e le bambine dei due paesi potrà partire una sola classe scolastica.

Quando i nati nel 2019 e nel 2020 arriveranno alla scuola primaria, perderemo nel complesso sicuramente due sezioni e di conseguenza anche posti di lavoro, perciò alcune insegnanti verranno spostate in altri plessi scolastici.

Un dato molto significativo riguarda, infine, Lugagnano: in quattro anni, dal 2017 al 2020, ha perso 34 alunni, equivalenti ad un terzo della popolazione scolastica delle classi prime.

La speranza di invertire questa tendenza è legata solo all’arrivo di nuove famiglie residenti con bambini nati in questi anni e alla qualità della proposta scolastica, con un programma ricco di attività soprattutto pomeridiane, attività extra-scolastiche, aiuto compiti, etc. in grado di attirare famiglie e ragazzi anche dai Comuni limitrofi della provincia.

Stranieri

Ma proseguiamo nella nostra analisi. Guardando al dato dei “Cittadini totali stranieri a Sona suddivisi per nazione” si scopre che nel 2010 erano 568 gli stranieri di nazionalità europea e 961 gli stranieri di nazionalità extra-europea per un totale di 1.529 stranieri residenti; che nel 2015 l’immigrazione è ancora in crescita con un totale di 1.595 cittadini stranieri dovuto all’aumento degli stranieri di nazionalità europea che diventano 644, nonostante diminuiscano di dieci unità quelli di nazionalità extra-europea.

“Nel 2020 invece, si conferma il decremento dell’immigrazione a Sona registrato negli ultimi 2 anni, con il totale dei cittadini stranieri che si attesta a 1.575 unità”, spiega il responsabile del servizio anagrafe, Alberto Zumerle.

Il valore dei residenti stranieri nel Comune di Sona si attesta al 9% della popolazione complessiva, un dato inferiore rispetto ad altri Comuni veronesi e abbastanza stabile nel tempo, a testimonianza di una certa continuità nella residenza di questi cittadini.

Concentrando l’attenzione sulla provenienza degli stranieri residenti, si scorge un’uniformità lungo il decennio analizzato: la nazionalità più radicata a Sona è, per distacco, quella romena, seguita dalla marocchina, dall’albanese e dalla moldava.

Un raffronto interessante per cogliere le dinamiche sociali sottese agli spostamenti della popolazione straniera è quello tra il numero delle donne a quello degli uomini. La presenza moldava femminile quasi doppia a quella maschile — 57 donne e 33 uomini nel 2010, 58 donne e 27 uomini nel 2020 — testimonia il consolidato impiego come badanti o al servizio degli anziani. L’alto numero di donne nigeriane, che nel 2020 sono ben 35, è legato alla presenza della casa di accoglienza per i rifugiati sita a Lugagnano. Mentre l’aumento di cubane e soprattutto di brasiliane residenti — 10 donne cubane e 20 donne brasiliane nel 2020 — è frutto del matrimonio con concittadini italiani.

“In passato fino a cavallo del 2010 c’è stata un’immigrazione prevalentemente maschile perché c’era una consistente richiesta di lavori usuranti. Sicuramente negli ultimi 5 anni la tendenza si è invertita, tanto che nel 2020 ci sono 828 donne residenti straniere e 747 uomini e si è assistito allo spostamento nel nostro Comune di intere famiglie”, prosegue Zumerle.

Entrando in profondità nei dati si coglie come i cittadini stranieri, dal 2008 al 2014, risiedessero per due terzi a Sona, San Giorgio in Salici e Palazzolo; mentre dal 2014 gli stranieri si sono spostati maggiormente a Lugagnano. Le motivazioni di questo fenomeno sono difficili da dare ma si può ragionevolmente ipotizzare che abbiano influito la maggior disponibilità di affitti a valori più economici rispetto agli altri tre paesi e la maggior disponibilità di case datate, non ancora restaurate, oltre alla vicinanza di Lugagnano alla città, dato che molti concittadini stranieri lavorano a Verona.

Oggi quindi, il paese dove vivono meno stranieri è San Giorgio, con l’11% del totale dei 1.575 residenti nel Comune; seguito da Palazzolo con il 16%, Sona con il 18% e, infine, Lugagnano con il 54%.

Anagrafe comunale

Com’è cambiato il lavoro allo sportello anagrafe? Il primo grande cambiamento di questi dieci anni è stato al livello di movimentazione anagrafiche con l’introduzione del cambio di residenza in tempo reale. “Nel 2012 è stato introdotto il D.L. 9 febbraio 2012, n.5 ‘Disposizione in materia di semplificazione e sviluppo’ che ha agevolato e ridotto notevolmente le tempistiche per i cambi di residenza, portando l’iscrizione anagrafica a due giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino” spiega Zumerle. Altro passo verso la digitalizzazione è stato l’avviamento della carta di identità elettronica nel Comune di Sona a partire da novembre 2017.

Nel 2019 l’Anagrafe comunale di Sona è confluita nel sistema nazionale denominato ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Tale istituto riunifica in una sola banca dati nazionale, i dati anagrafici un tempo disponibili solo ai singoli Comuni italiani. Il primo Comune (Bagnocavallo) vi è entrato a far parte nell’ottobre 2016, Sona dal 6 febbraio 2019 quando erano subentrati nell’ANPR circa 2880 comuni. Oggi ne fanno parte 7522: mancano soltanto 306 comuni.

Le principali attività svolte dallo sportello anagrafe sono rimaste pressoché invariate in questi dieci anni e sono relative alla richiesta di documenti di identità, pratiche migratorie, cambi di residenza, autentiche di firma. È cambiata la modalità di espletamento delle pratiche “sia perché sono sempre più numerosi i servizi digitali disponibili, sia perché il Covid-19 ha abituato i cittadini a prenotare l’appuntamento e, a Sona, manterremo questa prassi anche una volta risolta l’emergenza sanitaria perché consente un maggior rispetto della privacy dell’utente allo sportello, in assenza di coda, ed una migliore programmazione del lavoro da parte del personale. Rimarrà probabilmente ad accesso libero l’Ufficio Anagrafe di Lugagnano per dar modo di risolvere l’imprevisto”, racconta sempre Zumerle.

L’avvento dell’autocertificazione, salutato come una semplificazione del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione e come uno sgravio di servizi certificativi, ha prodotto risultati inferiori alle attese. Spesso, infatti, i cittadini anziché compilare autonomamente le dichiarazioni autocertificative, si rivolgono agli stessi sportelli anagrafici per ottenerle.

Sportello di stato civile

Un’altra considerevole parte dell’attività svolta dall’Ufficio Anagrafe è legata allo sportello di stato civile che riguarda la tenuta dei registri (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza). A decorrere dall’anno 2015 i cittadini hanno iniziato ad avvalersi della possibilità di ottenere la separazione e il divorzio consensuali presso l’ufficio comunale di stato civile. A titolo di esempio, nel 2018 hanno qui fruito dell’istituto della separazione 10 coppie di sposi; 16 coppie hanno fruito dell’istituto del divorzio. Inoltre, sono state celebrate unioni civili tra persone dello stesso sesso (istituite con legge n. 76/2016) in numero di due nell’anno 2016, quattro nel 2017 e una nel 2020.

Il numero dei cittadini stranieri cui viene conferita la cittadinanza italiana, ammonta annualmente a circa 50-60 unità. Nel corso del 2020 si è osservato un incremento di tale numero: 97 stranieri sono diventati italiani in forza di atti di stato civile formati nei nostri uffici comunali. Il trend, relativamente all’anno 2021, è tornato sui valori medi precedenti al 2020.