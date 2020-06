Destinazione del 5X1000 per il 2020: Aiutiamo le associazioni di Sona a crescere ancora

Era l’anno 2006, ben 14 anni fa, quando per la prima volta in Italia nella legge finanziaria veniva introdotta la possibilità per il contribuente, in fase di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5×1000 dell’imposta al mondo del sociale.

Fino ad allora era possibile destinare una quota dell’imposta, l’8×1000, solo per le confessioni religiose. Insomma, si stava sviluppando una progressiva opportunità per il contribuente di decidere una destinazione ben precisa per le proprie imposte, senza oneri aggiuntivi.

A distanza di circa 10 anni, nel 2015 a Sona, grazie all’iniziativa dell’associazione Pro Loco, ebbe inizio un progetto di condivisione dell’attività di promozione dell’opportunità del 5×1000 che coinvolse dieci realtà del territorio comunale di Sona.

Da quell’anno l’obiettivo di questo progetto fu quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di contribuenti cercando di far conoscere le realtà sociali di Sona e di orientarli a destinare il loro 5×1000 a loro.

Nel corso degli anni l’iniziativa ha avuto una positiva progressione nella consapevolezza che, secondo i dati 2018, i contribuenti residenti nel Comune di Sona erano 12.948 con un reddito imponibile totale pari a € 267.217.253 a cui corrispondeva un’imposta netta pari a € 51.678.704 di cui il 5×1000 risultava essere di € 258.394.

Numeri sicuramente molto interessanti, ma che lo possono diventare ancor di più se consideriamo la realtà e cioè che, sempre dati 2018, la raccolta del 5×1000 per le realtà di Sona è stata pari a € 75.699,18, grazie a 2.733 contribuenti, pari al 21% dei quasi 13.000 esistenti.

Insomma, tutta questa sequenza di numeri vuole far trasmettere un dato: 2 contribuenti su 10, nel 2018 hanno dichiarato che il 5×1000 delle proprie imposte fosse destinato a realtà sociali che hanno sede nel territorio di Sona.

Se da un lato si può dire che di strada ne è stata fatta, considerando che in questi 5 anni di promozione i valori sono sempre stati in crescita, dall’altro di certo è evidente che di strada da fare ce ne sia ancora tanta.

L’obiettivo di crescita deve sicuramente considerare coloro che destinano il loro 5×1000 a realtà che non hanno sede nel Comune di Sona ma che hanno sicuramente valore sociale. Ma è altrettanto vero però che molti contribuenti probabilmente non stanno utilizzando ancora questa opportunità.

Visto che per il 2020, a causa dell’emergenza coronavirus, le scadenze per le dichiarazioni dei redditi sono state posticipate, sono tante le iniziative che si possono intraprendere per potenziare la sensibilizzazione a questa iniziativa di fatto gratuita per il contribuente.

Le scadenze ad oggi risultano essere:

7 luglio per chi decide di presentare il modello 730 ordinario.

30 settembre per chi utilizza il 730 precompilato.

30 novembre per chi presenta la propria dichiarazione utilizzando il modello UNICO- Redditi 2020.

Ma quali sono le realtà di Sona? Nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate di recente pubblicazione risultano presenti, in ordine di contributo raccolto, con il relativo codice fiscale identificativo e necessario in fase di dichiarazione:

Associazione Codice Fiscale S.O.S. Servizio Operativo Sanitario 93087790239 ANTS – onlus per l’autismo 93203290239 Comune di Sona 00500760236 Associazione Cavalier Annibale Romani 93106070233 Scuola dell’infanzia Don Eliseo Panardo 80028020230 Cooperativa sociale l’Infanzia onlus 02005540238 Fondazione Dal Corso 93161510230 Circolo/oratorio Noi Giustiniano – Palazzolo 93003580235 Centro aiuto vita Lugagnano 93264960233 Yermandem 93253290238 Gruppo tempo libero anziani 93029240236 Volley Palazzolo 04205530233 Il dono 93243320236 Pallacanestro Lugagnano 93074770236 Proloco Sona 93162150234 West Verona Rugby Union 03432580235 Centro coreografico Ponti Sul Mincio asd 04357760232

Alcune sono ben note, altre meno, ma comunque evidentemente finalizzate a dare valore sociale al nostro territorio.

Di queste in particolare ve ne sono dodici che hanno scelto di condividere il progetto di promozione.

Le iniziative di promozione pianificate prevedono diverse azioni: stampa e distribuzione di un volantino informativo, rinnovato sito web, campagna social su Facebook ed Instagram, utilizzo dei canali informativi territoriali a partire da Il Baco da Seta, L’Arena ed altro ancora.

È un’azione di sensibilizzazione importante e di cui torneremo a parlare per entrare più in profondità delle realtà partecipanti e di quali possono essere i contribuenti che non hanno ancora fatto in passato questa scelta.

Questa del 5×1000 è un’opportunità da valorizzare, oltre che con una scelta personale, anche con un semplice passa parola. Quanto di più facile per sostenere le realtà sociali del nostro territorio?