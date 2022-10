Denatalità in Italia: Nel 2045 le coppie senza figli supereranno quelle con figli. E’ necessario intervenire, ora

È un dato di fatto: in Italia nascono meno bambini. Ed è un fatto preoccupante. Ma diventa drammatico se gettiamo lo sguardo in avanti. Secondo la previsione a lungo termine, nel 2045 il numero delle coppie senza figli potrebbe superare quello delle coppie con figli. È una previsione elaborata dall’Istat nel report periodico sulla demografia.

Secondo il report, questo cambiamento significativo è iniziato già nel 2000, quando single e coppie senza figli hanno raggiunto entrambe circa il 30%. Ma non finisce qui, perché la denatalità porta a conseguenze anche gravi. Infatti, sempre l’Istat, comunica che se questo trend di singletudine si protrarrà ancora nel tempo, si arriverà al 2045 quando le coppie senza figli avranno superato di gran lunga quelle con figli.

Un dato allarmante. Che si somma al fatto che tra cinquant’anni saremo 11,5 milioni in meno. In numeri assoluti: al primo gennaio 2021 eravamo 59,2 milioni. Al primo gennaio del 2070 scenderemo a 47,7 milioni. Con una regressione di circa tre milioni ogni dieci anni.

Nella percezione comune, il fatto di avere meno figli porta a una diminuzione della popolazione. Ma il vero problema della denatalità italiana non è tanto la diminuzione della popolazione ma il fatto che si altera il rapporto tra la popolazione attiva e quella anziana. Quindi la vera questione non è tanto essere di più o di meno, quanto gli squilibri strutturali che si generano, in particolare nel rapporto relativo tra popolazione in età attiva (a cui è affidata la crescita economica e la sostenibilità del sistema sociale) e popolazione anziana (che tende più ad assorbire che a produrre ricchezza).

La denatalità italiana non ci allontana dai cosiddetti paesi “frugali” in termini di numero di abitanti, ma ci rende più fragili rispetto alla capacità di produrre ricchezza e ai costi crescenti legati all’invecchiamento della popolazione. Nell’economia demografica europea, l’Italia è tra i paesi membri che più contribuiscono a far lievitare la presenza di anziani e tra quelli che più indeboliscono la presenza delle nuove generazioni e, in prospettiva, della forza lavoro.

Dai dati del bilancio demografico nazionale si vede come da oltre dieci anni le nascite in Italia siano state in continua caduta: il saldo naturale è passato da valori vicini a zero prima del 2008 a -214 mila nel 2019. Mentre si è allargato il flusso verso l’estero di cittadini italiani in cerca di migliori opportunità. A questi dati si aggiunge la mancanza di un processo di convergenza con la media europea della quota di Neet (generazione fra i 16 e i 30 anni che non studia né lavora) e dell’occupazione delle donne con figli.

Possiamo tranquillamente affermare, guardando ai risultati, che le politiche familiari e quelle di attivazione delle nuove generazioni siano da troppo tempo quantomeno inadeguate, se non fallimentari. Abbiamo investito poco e male sulle voci più importanti per dare solidità al nostro futuro: formazione, conciliazione, politiche attive, ricerca, sviluppo e innovazione. Il sud dell’Europa è evidentemente la parte più fragile ed è quella che ha visto il minore impegno responsabile ed efficace al miglioramento da parte dei più diretti interessati.

Non credo di sbagliare quando dico che l’ultima possibilità di scongiurare lo scenario peggiore è la combinazione tra un solido piano di investimento sulle opportunità formative e professionali delle nuove generazioni integrato con politiche familiari di sostegno e promozione delle scelte di vita che impegnano positivamente verso il futuro.

Nel frattempo, finché aspettiamo che chi di dovere si attivi in tal senso, possiamo affidarci ad un atto di coraggio e di fede e decidere di mettere al mondo figli. Che oltre a forza lavoro per il futuro sono amore incondizionato in famiglia.