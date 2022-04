Degrado nel parco in via dei Prussiani a Lugagnano. Il deputato della Lega Comencini: “Chiediamo all’amministrazione di intervenire”

Torniamo – purtroppo a malincuore – a scrivere riguardo al tema del degrado che colpisce alcuni punti del nostro territorio, su cui è intervenuto, in un incontro tenutosi con il Baco, anche il deputato Vito Comencini, il nuovo segretario della Lega di Sona.

Vittime di momenti di disagio e fastidio sono le circa venti famiglie che vivono intorno al parco dei Prussiani a Lugagnano, che non beneficiano di una situazione di miglioramento rispetto alle segnalazioni effettuate poco più di un anno fa.

“Siamo molto demoralizzati – afferma al Baco uno degli abitanti del quartiere a nome di tanti altri concittadini – dato che la situazione è spesso invivibile soprattutto nei fine settimana”.

La causa non è riconducibile principalmente ai rifiuti lasciati sul prato, legati a episodi spiacevoli ma isolati, ma al frequente disturbo notturno, che si manifesta soprattutto nel fine settimana. “Autori degli schiamazzi notturni sono adolescenti e giovani, che si ritrovano al parco a bere e a fumare in piena notte, anche alle tre del mattino”, continua il cittadino.

Di fronte a questo fenomeno prevale oltretutto un senso di impotenza: “Più di una volta abbiamo, infatti, segnalato alle forze dell’ordine il disturbo della quiete pubblica e il mancato rispetto degli orari del parco, ma non è servito a molto, dato che le compagnie di giovanissimi che bazzicano di notte sono diverse”.

L’assenza di una recinzione e la mancanza di un’efficace illuminazione rendono il parco un luogo accessibile in qualsiasi momento e adatto a coloro che vogliono appartarsi, ignorando di trovarsi a pochi metri dalle finestre delle abitazioni confinanti e lasciando, talvolta, rifiuti di vario genere sul prato, come resti alimentari, bottiglie di alcolici vuote, mascherine e anche preservativi usati.

“Abbiamo presentato il 25 giugno dell’anno scorso – interviene il consigliere comunale Antonella Tortella della Lega di Sona – un’interpellanza all’amministrazione chiedendo di procedere alla recinzione del parco al fine di poter aprire e chiudere lo stesso in determinati orari ed evitare che diventi ricettacolo di altre attività non attinenti al pubblico decoro”.

Il consigliere comunale di Sona Antonella Tortella assieme al deputato Vito Comencini presso il parchetto di via dei Prussiani (foto Mario Pachera).

Il sindaco Gianluigi Mazzi è già intervenuto sull’argomento, spiegando come il problema vada, purtroppo, ben oltre quel parco. Tuttavia, “come si evince dalla risposta alla nostra interpellanza – conclude Tortella – l’assenza della recinzione è da attribuirsi a una scelta progettuale, politica, non legata a motivi legali o strutturali. Infine, a distanza di quasi un anno mancano ancora il cestino che hanno promesso di installare ‘in tempi ristretti’ e gli appositi cartelli che dovranno sostituire quelli temporanei”, oltre ai faretti non funzionanti.

Il parco in via dei Prussiani non è sicuramente l’ultimo a essere colpito da degrado o vandalismi, ma è quasi un unicum nella frazione di Lugagnano, dato che la maggior parte dei parco-giochi ha una propria recinzione.

“Chiediamo all’amministrazione di intervenire in modo serio – asserisce al Baco il deputato Comencini – al fine di prevenire situazioni spiacevoli per la cittadinanza. Soprattutto se gli sforzi di installare una recinzione e segnaletiche decenti e di sistemare i lampioni sono minimi per le casse comunali”.

È palpabile da parte dei cittadini l’interesse di preservare il decoro e la pulizia che questo parco merita, soprattutto per il grande afflusso di bambini e famiglie durante il giorno. “Visto che la responsabilità del verde ricade sotto la nostra competenza – conclude il cittadino –, siamo addirittura disponibili a finanziare l’installazione della recinzione affinché rappresenti una sorta di deterrente contro comportamenti maleducati e incivili”.