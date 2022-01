Degrado nel parco giochi di via Marco Polo a Lugagnano: La situazione è giunta al limite

Le immagini che vedete nelle foto che pubblichiamo sono relative allo stato del parco giochi di Via Marco Polo, a Lugagnano.

Le ho scattate io lo scorso pomeriggio tornando a casa, è il parco della via dove risiedo. Non è la prima volta che mi capita di vedere questo genere di situazione, ma stavolta è troppo.

Si vedono infatti diverse bottiglie di birra e di superalcolici vuote, lasciate sul tavolo da picnic, poco distante, un sacchetto di plastica abbandonato e per terra un’altra bottiglia di super alcolico non finita, come ad “adornare” la superficie della pista da pattinaggio. Oltre ai rifiuti in vetro ci sono anche i cartoni delle birre lasciati a terra e del vomito dentro al cestino.

Questa situazione è giunta al limite. Non è la prima volta che questo parco giochi e il relativo parcheggio sono meta preferita di gruppi di ragazzini che eccedono nei comportamenti.

Finché è trovarsi per stare insieme e mangiare una pizza in un parco posso capirlo, posso capire anche il trovarsi “di notte” per il brivido di essere in giro ad orari improponibili, ma non posso capire e non tollero lasciare un parco in questa condizione.

Ho sentito voci per cui so che questo parco è una meta “ambita” per alcuni gruppi di ragazzi, ma da residente non sono felice e non mi sento al sicuro.

Il parco ha un lucchetto ed un catenaccio che non vengono mai chiusi, ragion per cui vi si può accedere a qualsiasi ora. Anche ieri, il giorno dopo, la situazione ed il parco erano nello stesso stato.

E’ triste, è avvilente. Come possiamo intervenire?